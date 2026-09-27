अमेजन फेस्टिवल सेल 2026 की अर्ली डील्स लाइव: स्मार्टफोन और गैजेट्स पर मिल रही भारी छूट, देखें बेस्ट ऑफर्स

अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2026 सेल 8 अक्टूबर से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले कई प्रोडक्ट्स पर डील्स लाइव हो गई हैं। OnePlus, iQOO, Lava के फोन से लेकर स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और घरेलू उपकरणों तक पर कीमतें घटी हैं।

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2026 (Amazon Great Indian Festival 2026) का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 8 अक्टूबर से इस सेल का आधिकारिक तौर पर आगाज होगा। लेकिन, ग्राहकों के उत्साह को दोगुना करने के लिए ई-कॉमर्स कंपनी ने सेल से पहले ही अपनी डील्स को लाइव कर दिया है। इस शानदार फेस्टिव सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज पर 80 प्रतिशत तक का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ ही, योग्य बैंक कार्ड्स और EMI ट्रांजैक्शन का उपयोग करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। प्राइम मेंबर्स को हमेशा की तरह एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जबकि अमेजन पे (Amazon Pay) यूजर्स भी कई शानदार कैशबैक ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं।

स्मार्टफोन्स पर मची ऑफर्स की लूट

अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अर्ली डील्स में कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। प्रीमियम फीचर्स वाले OnePlus N6x की असल कीमत 19,999 रुपये है, लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ इसे 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर खरीदा जा सकता है।

इसी तरह, धांसू परफॉर्मेंस वाला iQOO Z10 Lite 5G आपको 18,999 रुपये के बजाय महज 15,999 रुपये में मिल जाएगा। गेमिंग के दीवानों के लिए iQOO Neo 10 बैंक ऑफर्स के साथ 41,999 रुपये में लिस्ट किया गया है। वहीं, अगर आप बजट डिवाइस की तलाश में हैं तो Lava Bold N2 एक बेहतरीन डील है, जिसे 12,999 रुपये के बजाय मात्र 8,729 रुपये (बैंक ऑफर सहित) में खरीदा जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और एसेसरीज पर महाबचत

स्मार्टफोन्स के अलावा गैजेट्स और अन्य एसेसरीज पर भी भारी कटौती की गई है। नई OnePlus Watch 2R सिर्फ 9,999 रुपये में उपलब्ध है।वहीं, दमदार A18 प्रो चिप के साथ आने वाला Apple 2026 MacBook Neo 13 लैपटॉप अर्ली डील्स में 71,990 रुपये में मिल रहा है। म्यूजिक लवर्स के लिए Marshall Acton III स्टीरियो स्पीकर्स 27,999 रुपये में लिस्ट किए गए हैं।

स्मार्ट टीवी पर भी भारी छूट

स्मार्ट टीवी को अपग्रेड करने का यह सबसे सही समय है। Samsung का 55-इंच Mini LED 4K Vision AI TV सेल में 53,900 रुपये का मिल रहा है। इसके अलावा, TCL 55-इंच QD-Mini LED Google TV की कीमत 62,990 रुपये और LG 55-इंच NU87 AI webOS TV की कीमत घटकर 45,990 रुपये रह गई है।

लैपटॉप और कैमरा सेगमेंट में भी तगड़े ऑफर्स मौजूद हैं। Asus Vivobook 15 (Core 3 100U प्रोसेसर, 8GB रैम) आपको 59,990 रुपये में और Sony Alpha ILCE-6700 मिररलेस कैमरा 1,25,990 रुपये में मिल जाएगा।

बड़ी खरीदारी की बात करें तो, Samsung 653L AI स्मार्ट रेफ्रिजरेटर 82,990 रुपये और Bosch 8kg वॉशिंग मशीन 31,490 रुपये में उपलब्ध है। इसके अलावा अमेजन की इस सेल में होम और किचन के सामान पर 60% और रोजमर्रा के जरूरी सामान व ग्रोसरी पर 50% तक का भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है।

एडिशनल कैशबैक भी मिलेगा