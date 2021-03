अलर्ट: अमेजन एनिवर्सरी गिफ्ट का यह लिंक आपको लगा सकता है चूना, जानें सच्चाई

यदि आपको भी आंख बंदकर ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत है, यदि आप भी किसी भी दोस्त द्वारा भेजे गए किसी भी लिंक पर क्लिक करके शॉपिंग करते हैं तो यह आपको सावधान करने वाली है। अमेजन की 30वीं एनिवर्सरी ऑफर के नाम पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है। आप में से कई लोगों के पास यह मैसेज आया होगा लेकिन जब आप इस मैसेज की सच्चाई आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं अमेजन एनिवर्सरी ऑफर के बारे में.....व्हाट्सएप के एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि 30वीं एनिवर्सरी के मौके पर अमेजन फ्री गिफ्ट दे रहा है। मैसेज में लिखा है, “Amazon 30th anniversary celebrations – Free gifts for everyone from www.amazon.com"। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी मिल रहा है जिस पर क्लिक करने पर नोटिफिकेशन मिल रहा है कि बधाई हो, आप सर्वे के लिए चुने गए हैं। इसमें सिर्फ एक मिनट का वक्त लगेगा और शानदार इनाम मिलेगा। गिफ्ट के तौर पर आपको 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वाला Huawei Mate 40 Pro 5G स्मार्टफोन मिलेगा।लिंक के साथ मिल रहे फॉर्म को भरने पर एक बॉक्स सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि गिफ्ट के बॉक्स खोलें। बॉक्स खोलने पर एक मैसेज मिल रहा है कि इस मैसेज को व्हाट्सएप पर अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर करें या फिर पांच ग्रुप में शेयर करें। इसके बाद सभी लोगों को एक एप डाउनलोड करना होगा, उसके बाद गिफ्ट मिलेगा।साइबर एक्सपर्ट के मुताबिक यह एक तरह का साइबर स्कैम है। इसके जरिए आपकी निजी जानकारियों को चोरी किया जाता है और फिर उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस तरह के मैसेज में वेबसाइट के यूआरएल की स्पेलिंग गलत होती है। तो यदि आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो उसे तुरंत डिलीट करें और दोस्त को बताएं कि यह स्पैम है।