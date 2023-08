एलन मस्क के X में आ रहा व्हाट्सएप वाला यह शानदार फीचर, जल्द होगा लॉन्च

Follow Us

एलन मस्क के स्वामित्व वाली माइक्रोब्लॉगिंग साइट X (पूर्व में ट्विटर) में एक और बड़ा फीचर आने वाला है। X के यूजर्स को जल्द ही कॉलिंग की सुविधा मिलने वाली है जिसके बाद X के यूजर्स व्हाट्सएप की तरह की कॉलिंग कर सकेंगे। वैसे तो X में डायरेक्ट मैसेजिंग का सपोर्ट है लेकिन कॉलिंग फीचर पहली बार आने वाला है। X में कॉलिंग का फीचर आने के बाद ये भी उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा जिनमें कॉलिंग का फीचर मिलता है। वॉयस कॉल के अलावा वीडियो कॉल का फीचर भी आने वाला है।

एक्स कॉर्प के मालिक एलन मस्क ट्विटर का नाम-ओ-निशान मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्विटर का नाम और लोगो बदलने के बाद अब मस्क ने इससे जुड़ी चीजों को नीलाम करने की तैयारी कर ली है। अरबपति, ट्विटर की पहचान वाला लोगो और कॉफी टेबल तक को नीलामी करने वाले हैं। इस लिस्ट में ट्विटर से जुड़ी 584 चीजें शामिल हैं। बता दें कि पिछले महीने एलन मस्क ने Twitter का नाम बदलकर एक्स (X) कर दिया है। मस्क ने ट्विटर डोमेन में भी बदलाव किया है।

just called someone on X 🤯🤯🤯🤯