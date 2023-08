अजब एलन मस्क के गजब फैसले: 900 रुपये लेने के बाद कह रहे- आप चाहें तो ब्लू टिक छिपा सकते हैं

Follow Us

एलन मस्क अपने अजीबोगरीब फैसले के लिए जाने जाते हैं। उनके हर फैसले दुनिया को चौंकाने वाले होते हैं। अब ब्लू टिक के 900 रुपये हर महीने लेने के बाद X (Twitter) के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि आप चाहें तो अपने ब्लू टिक को छिपा सकते हैं। अब यह अपने आप में एक मजाक ही है, क्योंकि जिस ब्लू टिक के लिए कोई यूजर्स हर महीने 900 रुपये दे रहा है, वह भला उसे छिपाकर क्यों रखेगा।

Now available… Twitter Blue lets you hide your verification checkmark ✅ pic.twitter.com/j4ctvVjPit