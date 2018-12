यदि आपके पास स्मार्टफोन होगा तो आप निश्चित तौर पर व्हाट्सऐप इस्तेमाल करते होंगे, वहीं यदि आपके पास जियो का फीचर फोन होगा तो भी आप व्हाट्सऐप इस्तेमाल कर रहे होंगे लेकिन अब व्हाट्सऐप एक ऐसा काम करने जा रहा है जिसके बाद आपका भी मन करेगा कि व्हाट्सऐप को डिलीट कर दें। जी हां, व्हाट्सऐप के नए अपडेट के बाद आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे और यह आप शायद ही चाहेंगे कि आपके व्हाट्सऐप ऐप पर विज्ञापन दिखे।फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने व्हाचट्सऐप ने पुष्टि कर दी है कि वह जल्द ही व्हाट्सऐप पर विज्ञापन दिखाने वाला है। व्हाट्सऐप पर आने वाला विज्ञापन कुछ वैसा ही होगा जैसा कि इंस्टाग्राम स्टोरीज और फेसबुक मैसेंजर में आता है यानि जल्द ही आपको व्हाट्सऐप के स्टेटस में वीडियो विज्ञापन दिखने वाले हैं। इसकी जानकार व्हाट्सऐप को ट्रैक करने वाले WABetaInfo ने ट्वीट करके दी है।बता दें कि इससे पहले भारत के दौरे पर आए व्हाट्सऐप के उपाध्यक्ष क्रिस डेनियल ने भी कहा था कि कंपनी स्टेटस फीचर में विज्ञापन दिखाएगी। व्हाट्सऐप के इस फीचर को लेकर WABetaInfo ने ट्विटर पर एक पोल भी कराया है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पोल में शामिल 40 फीसदी लोगों ने कहा है कि यदि कंपनी व्हाट्सऐप पर विज्ञापन दिखाती है तो वे व्हाट्सऐप को अपने फोन से डिलीट कर देंगे।

Will you continue to use WhatsApp after the activation of the Status Ads feature?

Ads will appear between status updates, like Instagram. NEVER in chats.