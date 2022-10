Twitter: भारतीय यूजर्स के लिए जारी हुआ ट्वीट एडिट फीचर, PayTM फाउंडर ने दी जानकारी

PayTM के फाउंड विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट के माध्यम से Tweet Edit फीचर्स के बारे में जानकारी दी है। शर्मा ने ट्वीट किया और लिखा, 'This tweet will be edited after posting.' इसके बाद उन्होंने इस ट्वीट को एडिट किया और लिखा, 'Now this is an edited tweet!'। विजय शेखर ने अपनी पोस्ट के साथ एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है जिसमें ट्वीट का एडिट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये भी दावा किया जा रहा है कि इस फीचर को फिलहाल iPhone यूजर्स के लिए इनेबल किया गया है।