Covid-19: कोरोना वॉरिअर्स के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ट्विटर ने पेश की नई ईमोजी

Tweet some 👏 for all the amazing healthcare workers around the world. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 #WorldHealthDay

Since March 15, there have been over 250 million Tweets worldwide expressing gratitude and thanks -- a 26% increase from February’s average. pic.twitter.com/zUaHzcjz2R