{"_id":"6058298d7e17e31d0042f191","slug":"twitter-15th-birthday-just-setting-up-my-twttr-was-the-first-tweet-tweeted-by-twitter-ceo-jack-dorsey","type":"story","status":"publish","title_hn":"हैप्पी बर्थ ट्विटर: 15 साल का हुआ ट्विटर, 18 करोड़ में नीलाम हुआ था पहला ट्वीट, जानें कुछ दिलचस्प बातें","category":{"title":"Social Network","title_hn":"सोशल नेटवर्क","slug":"social-network"}}

Published Mon, 22 Mar 2021 10:53 AM IST

सार "just setting up my twttr"। यह दुनिया का पहला ट्वीट था जिसे ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने 21 मार्च को रात 2.20 बजे ट्वीट किया था।

आप में से अधिकतर लोग माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का इस्तेमाल करते होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि पहला ट्वीट किसने और कब किया था। आपको बता दें कि 15 साल पहले यानी 22 मार्च 2006 को पहला ट्वीट किया गया था और इस ट्वीट में सिर्फ इतना ही लिखा गया था कि "just setting up my twttr"। यह दुनिया का पहला ट्वीट था जिसे ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने 21 मार्च को रात 2.20 बजे ट्वीट किया था। अब 15 साल बाद जैक डॉर्सी का यह ट्वीट एक नीलामी में 2.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 18 करोड़ रूपये में हुई है। इस ट्वीट की नीलामी एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन के जरिए हुई है। बता दें कि एनएफटी एक ऐसा क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो किसी यूनिक चीज को दर्शाता है यानी यदि आपके पास एनएफटी है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई यूनिक या एंटीक डिजिटल आर्ट वर्क या चीज है जो दुनिया में और किसी के भी पास नहीं है। ट्विटर के 15 साल पूरे होने के खास मौके पर आइए हम आपको कुछ दिलचप्स बातें बताते हैं...

ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले अकाउंट- मार्च 2021

बराक ओबामा (@BarackObama): 130 मिलियन फॉलोअर्स जस्टिन बीबर (@justinbieber): 114.1 मिलियन फॉलोअर्स कैटी पेरी (@katyperry): 109.5 मिलियन फॉलोअर्स रिहाना (@rihanna): 102.5 मिलियन फॉलोअर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो (@Cristiano): 91.6 मिलियन फॉलोअर्स टेलर स्विफ्ट (@taylorswift13): 88.6 मिलियन फॉलोअर्स लेडी गागा (@ladygaga): 84.1 मिलियन फॉलोअर्स एरियाना ग्रांडे (@ArianaGrande): 82.6 मिलियन फॉलोअर्स एलेन डिजेनरेस (@TheEllenShow): 79.1 मिलियन फॉलोअर्स यूट्यूब (@YouTube): 73 मिलियन फॉलोअर्स किम कर्दाशियां (@KimKardashian): 69.5 मिलियन फॉलोअर्स नरेंद्र मोदी (@narendramodi): 66.4 मिलियन फॉलोअर्स सेलेना गोमेज (@selenagomez): 64.8 मिलियन फॉलोअर्स जस्टिन टिम्बेरलेक (@jtimberlake): 64.1 मिलियन फॉलोअर्स सीएनएन ब्रेकिंग न्यूज (@cnnbrk): 61.1 मिलियन फॉलोअर्स

सबसे ज्यादा री-ट्वीट और लाइक किए जाने वाले टॉप-15 ट्वीट (मार्च 2021)

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

Always in my heart @Harry_Styles . Yours sincerely, Louis — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) October 2, 2011

LIMONADA 🗿 — elrubius (@Rubiu5) August 20, 2016

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm — Barack Obama (@BarackObama) August 13, 2017