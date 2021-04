ब्याज दर पर बवाल: सोशल मीडिया ने कहा- चुनाव खत्म होते ही नया आदेश फिर आएगा

विज्ञापन

Itna paper ki barbadi kyun karte hai sab aajkal thoda environment ka socho,baaki by mistake wala logic to antheen hai,better bol sakte the ki font test kar rahe the ki kaunse font mai notify karenge to logo mai positive feel aayega notification dekh ke. — sharmaji ka ladka (@Uttamsh98451397) April 1, 2021

Order will come back after the elections are over — Nimo Tai 2.0 (@Cryptic_Miind) April 1, 2021

पेट्रोल-डीज़ल पर तो पहले से ही लूट थी, चुनाव ख़त्म होते ही मध्यवर्ग की बचत पर फिर से ब्याज कम करके लूट की जाएगी।



जुमलों की झूठ की

ये सरकार जनता से लूट की!#Oversight — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 1, 2021

Govt cuts interest rates on small savings schemes like PPF, NSC https://t.co/LIaYNfa7cT

मोदीशाहभाजपा शासन काल में मज़दूरों और सेवारत कर्मियों पर ही गाज गिरती है। उनकी गाढ़ी कमाई की जमा राशि पर ब्याज दरें कम कर दी गई है। — digvijaya singh (@digvijaya_28) March 31, 2021

केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला 24 घंटे के अंदर वापस ले लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गलती से ब्याज दर घटाने का आदेश जारी हो गया था जिसे अब वापस ले लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी, जो पिछले साल मार्च तिमाही में थी। लघु बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेगी। बचत खाते में जमा रकम पर सालाना चार प्रतिशत ब्याज मिलता रहेगा।अब सरकार ने फैसला तो वापस ले लिया लेकिन सोशल मीडिया कहां चुप बैठने वाला है। सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि सरकार ने एक दिन पहले ही अप्रैल फूल बना दिया, वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, 'मैडम वित्त मंत्री, क्या आप सर्कस चला रही हैं या सरकार?वहीं एक यूजर ने कहा कि यह चुनावी चाल है। चुनाव खत्म होते ही आदेश फिर से आ जाएगा। कई लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि फैसला वापस लेना अच्छा कदम है। इससे आम आदमी को राहत मिलेगी।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लगातार दो ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथ लिया है। दिग्विजय सिंह ने पहले ट्वीट में लिखा कि चुनाव के डर से मोदी , शाह और निर्मला सरकार ने गरीब और आम आदमी की स्मॉल सेविंग पर ब्याज दर का फैसला बदल दिया है। ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि निर्मला जी यह वादा भी कर दीजिए कि चुनाव के बाद भी आप फिर से ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करेंगी।