पूरी दुनिया में ठप पड़ा Reddit, यूजर्स परेशान, कंपनी ने कहा- फिक्स करने के लिए कर रहे काम

Identified: Error rates are elevated and requests are failing.



A cause has been identified and a fix is being implemented. https://t.co/mtrTTog6uj — reddit status (@redditstatus) August 12, 2021

Reddit is down right when I want to mindlessly scroll before bed. pic.twitter.com/63HrUkL6vr — 𝔼𝕣𝕚𝕟 (@elb_1112) August 12, 2021

सोशल मीडिया साइट Reddit आज यानी 12 अगस्त की सुबह अचानक से ठप हो गई है। भारत समेत दुनिया के कई यूजर्स को सुबह आठ बजे से दिक्कत हो रही है। ठप होने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है लेकिन कई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि Reddit का सर्वर ऑफलाइन हो गया है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है।Reddit ने भी डाउन होने की पुष्टि की है और कहा है कि वह फिक्स करने पर काम कर रही है। डाउनडिटेक्टर साइट पर भी Reddit के डाउन होने की रिपोर्ट की गई है। Reddit पर विजिट करने पर यूजर्स को CDN नॉट एक्सेस का मैसेज मिल रहा है, हालांकि Reddit की वेबसाइट के मुताबिक अब कोई समस्या नहीं है लेकिन यूजर्स अभी भी ठप होने की शिकायत कर रहे हैं।Reddit के आउटेज की समस्या से डेस्कटॉप वेब, मोबाइल वेब दोनों यूजर्स को परेशानी हुई है। Reddit का कहना है कि उसका CDN अब तेजी से और सही तरीके से काम कर रहा है। बता दें कि इससे पहले इसी साल जून की शुरुआत में दुनिया के कई देशों में इंटरनेट ठप पड़ा था, उस दौरान Reddit भी डाउन हुआ था।