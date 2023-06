{"_id":"6482a733440011c1910af265","slug":"instagram-down-again-in-india-and-other-country-all-you-need-to-know-2023-06-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Instagram Down: एक बार फिर डाउन हुआ इंस्टाग्राम, एक महीने में दूसरी बार ठप पड़ीं सेवाएं","category":{"title":"Social Network","title_hn":"सोशल नेटवर्क","slug":"social-network"}}

Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Fri, 09 Jun 2023 09:47 AM IST

मेटा के स्वामित्व वाले फोटो-वीडियो शेयर एप Instagram के डाउन होने की खबर है। आउटेज को ट्रैक करने वाली साइट डाउनडिटेक्टर ने भी इसकी पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक 56 फीसदी यूजर्स को Instagram एप के साथ दिक्कत हो रही, जबकि 23 फीसदी यूजर्स को लॉगिन में परेशानी हो रही है। 21 फीसदी यूजर्स ने सर्वर एरर की शिकायत की है। इंस्टाग्राम के अलावा कई फेसबुक यूजर्स ने भी आउटेज की शिकायत की है। फेसबुक यूजर्स की टाइमलाइन रिफ्रेश नहीं हो रही है।

is instagram down??? AGAIN??? — Wen⁷𖧵✶ (@Wen50_0) June 9, 2023

instagram is literally always down i’m so over it pic.twitter.com/UPMJoQ0vJB — wendy (@iLuvLeclerc) June 9, 2023

User reports indicate Instagram is having problems since 9:20 PM EDT. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) June 9, 2023

Loading problems at Instagram! Is it DOWN? — CHARLES ZIEGLER (@bigzigs) June 9, 2023

एक महीने के अंदर इंस्टाग्राम में यह दूसरा आउटेज है। इससे पहले पिछले महीने भी 21 मई को Instagram कई घंटे ठप रहा था। Instagram में एक टेक्निकल बग आने के कारण ऐसा हुआ था। Instagram के इस बग के कारण पूरी दुनिया में 1,80,000 यूजर्स के अकाउंट प्रभावित हुए थे।Downdetector.com की रिपोर्ट के मुताबिक केवल अमेरिका में 1,00,000 यूजर्स, कनाडा में 24,000 और ब्रिटेन में 56,000 यूजर्स प्रभावित हुए थे।