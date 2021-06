आफत: एक साथ ठप पड़े व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जमी महफिल

विज्ञापन

me to youtube and twitter

after instagram and facebook down#instagramdown #facebookdown pic.twitter.com/NJCzNQkcSL — mAni (@mani_hahaha) June 9, 2021

फेसबुक के स्वामित्व वाले तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक साथ डाउन हो गए जिसके बाद ट्विटर पर यूजर्स ने मीम्स बनाकर खूब मजे लिए। बुधवार को रात में करीब 11 बजकर 40 मिनट पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डाउन हुए थे जिसके बाद लोग ना मैसेज भेज पा रहे थे और ना ही उनकी टाइमलाइन रिफ्रेश हो रही थी, हालांकि तीने प्लेटफॉर्म पर कोई समस्या नहीं है।रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के डाउन से भारत समेत अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली, ब्राजील, बांग्लादेश, ब्रिटेन और अमेरिका के यूजर्स को परेशानी हुई। DownDetector के मुताबिक इन तीनों प्लेटफॉर्म के डाउन होने की पुष्टि बुधवार की रात 11:40 बजे हुई। अधिकतर लोगों ने फोटो अपलोड ना होने की शिकायत की।इस आउटेज पर फेसबुक के एक प्रवक्ता ने डेलीमेल से बताया कि नेटवर्क कॉन्फिग्रेशन के कारण लोगों को फेसबुक एक्सेस करने में परेशानी हुई, हालांकि इस समस्या का समाधान बहुत ही कम समय में कर दिया गया। प्रवक्ता ने इस समस्या के लिए यूजर्स से माफी भी मांगी।बता दें कि इससे पहले इसी साल मार्च में व्हाट्सएप करीब 45 मिनट तक ठप रहा था जिससे यूजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। यूजर्स न तो संदेश भेज पा रहे थे और न ही रिसीव कर पा रहे थे। इसके अलावा इंस्ट्राग्राम, फेसबुक भी कुछ देर के लिए ठप रहा था। यह समस्या सर्वर में दिक्कत के कारण हुई थी।