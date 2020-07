Snapchat ने भारतीय यूजर्स के लिए जारी किया मेंटल हेल्थ सपोर्ट फीचर

{"_id":"5f0c5d4177a9d9569f52483f","slug":"snapchat-launches-in-app-mental-health-support-for-users-in-india","type":"story","status":"publish","title_hn":"Snapchat \u0928\u0947 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u092f\u0942\u091c\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e \u092e\u0947\u0902\u091f\u0932 \u0939\u0947\u0932\u094d\u0925 \u0938\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u092b\u0940\u091a\u0930","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"\u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u090f\u092a\u094d\u0938","slug":"mobile-apps"}}

*Yearly subscription for just ₹249 + Free Coupon worth ₹200

स्नैपचैट ने भारतीय यूजर्स के लिए इन-एप (एप में) मेंटल हेल्थ सपोर्ट फीचर जारी किया है। इस फीचर को Here For You नाम दिया गया है। यह फीचर उन यूजर्स के लिए जारी किया गया है जो मानसिक तौर परेशान हैं। इस फीचर को खासतौर पर संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।



Snapchat ने इस फीचर को मारीवाली हेल्थ (Mariwala Health) और मानस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में जारी किया है। यह फीचर उनलोगों की मदद करेगा किसी बात को लेकर तनाव में है या किसी तरह की बात से परेशान हैं। Here For You फीचर के तहत लोगों को यह भी बताया जाएगा कि यदि उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार तनाव में है तो उसकी पहचान कैसे करें।



जेनिफर पार्क स्टाउट, ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी, स्नैप के वीपी ने कहा, 'हमने फरवरी में इसकी शुरुआत की, क्योंकि हमें महसूस हुआ कि कोरोनावायरस के कारण हमारे यूजर्स को मानसिक तौर पर समर्थन की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं हमारा यह कदम लोगों को फायदा पहुंचाएगा।'



मारीवाला हेल्थ ने अपने एक बयान में कहा कि एप में वीडियो के जरिए लोगों को तनाव और अवसाद को दूर करने में मदद की जाएगी। इस फीचर का लाभ उठाने के लिए भारतीय यूजर्स को एप में ‘anxiety', ‘depression', ‘loneliness', ‘suicide', ‘mental health' ‘wellbeing' जैसे कीवर्ड शर्च करने होंगे।