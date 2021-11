{"_id":"618cd3ea3c687f322f76e7bf","slug":"pubg-new-state-launched-globally-with-india","type":"story","status":"publish","title_hn":"PUBG NEW STATE: भारत समेत 200 देशों में एक साथ हुआ लॉन्च, भारतीय यूजर्स को हो रही सर्वर की दिक्कत","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"मोबाइल एप्स","slug":"mobile-apps"}}

सार PUBG: NEW STATE को भले ही भारत समेत 200 देशों में लॉन्च कर दिया गया है लेकिन भारतीय यूजर्स को सर्वर की दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से वे गेम नहीं खेल पा रहे हैं।

KRAFTON ने एक लंबे इंतजार के बाद अपने गेम PUBG: NEW STATE को आखिरकार ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। PUBG: NEW STATE को 200 से अधिक देशों में एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। पबजी: न्यू स्टेट के ट्रेलर को PUBG: NEW STATE के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। क्राफ्टोन ने ही पबजी मोबाइल के नए अवतार बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया को लॉन्च किया है।



PUBG: NEW STATE इस थीम पर आधारित है कि 2051 में दुनिया कैसी होगी। PUBG: NEW STATE को भले ही भारत समेत 200 देशों में लॉन्च कर दिया गया है लेकिन भारतीय यूजर्स को सर्वर की दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से वे गेम नहीं खेल पा रहे हैं। PUBG: NEW STATE को मोबाइल और पीसी के अलावा कंसोल पर खेला जा सकता है।



PUBG: NEW STATE को तीन अलग-अलग गेम मोड के साथ पेश किया गया है जो कि बैटल रॉयल, 4v4 डेथमैच और ट्रेनिंग ग्राउंड हैं। प्लेयर्स को इनगेम रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। कंपनी ने चार दिन का एक स्ट्रीम पार्टी का भी आयोजन किया है जो कि 12 नवंबर से शुरू हो रहा है और 15 नवंबर तक चलेगी। इस पार्टी में मोर्टल, स्काउट, डायनामो, तन्मय भट्ट जैसे इंफ्लुएंसर्स शामिल होंगे। 15 नवंबर से प्ले विद फ्रेंड्स कैंपेन भी शुरू किया जा रहा है।



लॉन्चिंग से पहले ही PUBG: NEW STATE को 55 मिलियन रजिस्ट्रेशन मिल चुके थे। इसका रजिस्ट्रेशन इसी साल सितंबर में शुरू हुआ था। उस दौरान कंपनी ने कहा था कि भारत में PUBG: New State का प्री-रजिस्ट्रेशन करने वाले प्लेयर्स को मुफ्त में हमेशा के लिए vehicle skin मिलेगा।



PUBG: New State को साल 2051 के लिहाज से तैयार किया गया है। गेम में 2051 में आने वाली गाड़ियों, हथियारों, नए मैप्स आदि की एक झलक मिलेगी। इस गेम को Krafton ने पब्लिश किया है जो कि दक्षिण कोरिया की वीडियो गेमिंग कंपनी है। यही कंपनी भारत में पबजी के नए अवतार बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया का संचालन कर रही है।