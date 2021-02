{"_id":"60375ccf8ebc3ee9162cbe15","slug":"pubg-new-state-announced-for-android-ios-trailer-pre-registration","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"PUBG: New State: \u090f\u0902\u0921\u094d\u0930\u0949\u092f\u0921 \u0914\u0930 ios \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0939\u0941\u0906 \u0917\u0947\u092e, \u092a\u094d\u0930\u0940-\u0930\u091c\u093f\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0947\u0936\u0928 \u0936\u0941\u0930\u0942","category":{"title":"Mobile Apps","title_hn":"\u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u090f\u092a\u094d\u0938","slug":"mobile-apps"}}

PUBG: New State - फोटो : PUBG: New State

PUBG: New State गेम आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गया है। PUBG: New State के लिए गूगल प्ले-स्टोर पर प्री-रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। PUBG: New State को पबजी स्टूडियो (PUBG Studio) ने तैयार किया है और यूट्यूब पर इसका एक ट्रेलर भी जारी किया गया है। इसके अलावा PUBG: New State नाम से नई वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए गए हैं।