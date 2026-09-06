यूपीआई एप्स: क्या आपके बच्चे भी करते हैं ऑनलाइन पेमेंट? तुरंत ऑन करें UPI का यह फीचर, कभी नहीं होगा नुकसान

आजकल बच्चे भी धड़ल्ले से UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे गलत पेमेंट या पैसे कटने का खतरा रहता है। ऐसे में UPI का एक फीचर आपके लिए मददगार बन सकता है। यह फीचर बिना PIN शेयर किए बच्चों को लिमिट के साथ सुरक्षित पेमेंट की सुविधा देता है।

डिजिटल इंडिया के इस दौर में गली की नुक्कड़ दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, हर जगह UPI पेमेंट का ही बोलबाला है। बड़ों के साथ-साथ अब बच्चे भी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए ऑनलाइन पेमेंट का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अनजाने में की गई बच्चों की एक छोटी सी गलती आपके बैंक खाते को खाली कर सकती है। बच्चे गलत नंबर पर पैसे भेजने या जरूरत से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करने की गलती कर सकते हैं। अगर आप भी अपना UPI PIN बच्चों के साथ शेयर करते हैं, तो अब आपको बहुत सावधान होने की जरूरत है।

क्या है UPI Circle Pay?

इस बड़ी समस्या से बचने के लिए एक बेहद शानदार और काम का फीचर मौजूद है, जिसे UPI Circle Pay कहा जाता है। यह फीचर आपको अपने बैंक खाते की डिटेल या UPI PIN को शेयर किए बिना, परिवार के किसी भी सदस्य (जैसे आपके बच्चे) को पेमेंट करने की सुविधा देता है। मान लीजिए आपका बच्चा घर से बाहर है और उसे कुछ खरीदारी करनी है, तो आपको उसे अपना फोन या पासवर्ड देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधे अपने अकाउंट से उसे सुरक्षित लेनदेन की परमिशन दे सकते हैं।

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आपके हाथों में होगा पूरा कंट्रोल

UPI Circle की सबसे बड़ी खासियत इसका फुल-प्रूफ कंट्रोल सिस्टम है। इसमें मुख्य यूजर (यानी आप) यह तय करता है कि सामने वाला व्यक्ति कितने पैसे खर्च कर सकता है। सुविधा के लिए इसमें दो बेहतरीन विकल्प दिए गए हैं। पहले विकल्प के तहत, जब भी आपका बच्चा कोई पेमेंट करेगा, तो उसकी अप्रूवल रिक्वेस्ट आपके फोन पर आएगी। आपकी मंजूरी के बिना खाते से एक रुपया भी नहीं कटेगा।

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सेट करें खर्च की लिमिट

अगर आप बार-बार रिक्वेस्ट अप्रूव करने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो दूसरा विकल्प आपके लिए है। इसमें आप एक तय लिमिट (जैसे 1000 या 2000 रुपये) सेट कर सकते हैं। इस निर्धारित लिमिट के अंदर होने वाले पेमेंट्स अपने-आप पूरे हो जाएंगे। यह फीचर खास तौर पर उन माता-पिता के लिए फायदेमंद है जिनके बच्चे अभी डिजिटल पेमेंट करना सीख रहे हैं। इससे बच्चों को जरूरत के समय पैसे भी मिल जाते हैं और आपका बैंक खाता भी पूरी तरह सुरक्षित रहता है। बस ध्यान रहे कि इस फीचर का इस्तेमाल केवल अपने भरोसेमंद करीबियों के साथ ही करें।

UPI Circle सेट करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

सबसे पहले अपने फोन में कोई भी प्रमुख UPI एप (जैसे BHIM, Google Pay, PhonePe या Paytm) खोलें। ऐप की होम स्क्रीन पर ऊपर की तरफ अपनी Profile पिक्चर या Settings के विकल्प पर टैप करें। मेन्यू में नीचे स्क्रॉल करें, यहां आपको UPI Circle (या Add Family Member) का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। अब Add Member (नया सदस्य जोड़ें) पर टैप करें। आप जिस व्यक्ति (जैसे अपने बच्चे या परिवार के सदस्य) को जोड़ना चाहते हैं, उसका फोन नंबर या UPI ID दर्ज करें। आप चाहें तो उनका QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं।

नंबर वेरिफाई होने के बाद आपके सामने दो विकल्प आएंगे:

स्पेंड विथ लिमिट: अगर आप एक फिक्स मंथली लिमिट (जैसे 1,000 या 2,000 रुपये) तय करना चाहते हैं।

अप्रूव एवरी पेमेंट: अगर आप चाहते हैं कि हर पेमेंट से पहले आपके पास अप्रूवल रिक्वेस्ट आए।

अपनी सुविधा के अनुसार कोई एक विकल्प चुनें और (अगर लिमिट चुना है तो) अमाउंट दर्ज करें। अंत में अपना 4 या 6 अंकों का सुरक्षित UPI PIN डालकर प्रक्रिया को कन्फर्म करें।

इसके तुरंत बाद, आपने जिसे जोड़ा है उसके UPI ऐप पर एक रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन जाएगा। जैसे ही वह व्यक्ति इस रिक्वेस्ट को Accept (स्वीकार) करेगा, यह फीचर पूरी तरह से ऑन हो जाएगा और वे पेमेंट करना शुरू कर सकेंगे।

अगर आपके ऐप में अभी तक UPI Circle का विकल्प नहीं दिख रहा है, तो गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर पर जाकर अपने UPI ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें।

नोट: UPI Circle की उपलब्ध सुविधाएं आपके इस्तेमाल किए जा रहे UPI ऐप और उसके मौजूदा फीचर्स के अनुसार अलग हो सकती हैं।