BGMI टूर्नामेंट: 25 लाख रुपये के इनाम के साथ चैंपियनशिप का एलान, नौ जून से होगी शुरुआत

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) 10 महीने के प्रतिबंध के बाद पिछले हफ्ते ही भारत में वापस आया है। BGMI को पिछले साल सिक्योरिटी कारणों को लेकर बैन कर दिया गया था। अब इसे गूगल प्ले-स्टोर और एपल के आईओएस स्टोर से डाउनलोड करके खेल सकते हैं। री-लॉन्च के साथ ही BGMI ने टूर्नामेंट की घोषणा की है।

🇮🇳 Bharat Ka Asli Dil - BGMI is back and we are as excited as you are! Presenting you the Iconic Skyesports Champions Series, this time for BGMI with a whooping Prize pool of INR 25,00,000!