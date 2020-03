Xiaomi ने एमआई ए3 के लिए जारी लेटेस्ट अपडेट को लिया वापस, जानें वजह

{"_id":"5e5e09198ebc3eeb447a1b2b","slug":"xiaomi-taken-back-android-10-update-for-mi-a3-know-all-details-in-hindi","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Xiaomi \u0928\u0947 \u090f\u092e\u0906\u0908 \u090f3 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0932\u0947\u091f\u0947\u0938\u094d\u091f \u0905\u092a\u0921\u0947\u091f \u0915\u094b \u0932\u093f\u092f\u093e \u0935\u093e\u092a\u0938, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0935\u091c\u0939","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

चीन की टेक कंपनी शाओमी ने हाल ही में एमआई ए3 के लिए एंड्रॉयड 10 का अपडेट जारी किया था। लेकिन तकनीकी खराबी के चलते इस लेटेस्ट अपडेट को वापस लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एमआई ए3 के लेटेस्ट अपडेट में इंस्टॉलेशन से जुड़ी परेशानी आ रही है, जिसके चलते यूजर्स ने इसकी शिकायत कंपनी की आधिकारिक फोरम पर दर्ज करा दी है। वहीं, दूसरी तरफ कोरोना वायरस के चलते कंपनी ने एंड्रॉयड 10 के स्टेबल अपडेट को लॉन्च होने से भी रोक दिया है।

एमआई ए3 यूजर्स को सिर्फ फरवरी 2020 का सिक्योरिटी पैच मिला है। यह फोन अब भी एंड्रॉयड 9.0 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहा है। वहीं, कंपनी ने कोरोना वायरस की वजह से एंड्रॉयड 10 की लॉन्चिंग को रोक दिया है।

भारत में Mi A3 की शुरुआती कीमत 12,999 रुपये है यानी इस कीमत में आपको 4 जीबी रैम के साथ 64 जीबी की स्टोरेज मिलेगी। इसके अलावा एमआई ए3 के 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 15,999 रुपये है। एमआई ए3 तीन कलर वेरियंट Not Just Blue, More Than White और Kind of Gray में मिलेगा।

फोन में डुअल सिम सपोर्ट के साथ एंड्रॉयड पाई 9.0 मिलेगा। इसमें 6.08 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले एमोलेड मिलेगी। डिस्प्ले में वाटरड्रॉप नॉच मिलेगा और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके अलावा एमआई ए3 में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 4 जीबी/6 जीबी रैम और 64जीबी/128 जीबी स्टोरेज वेरियंट में मिलेगा। इस फोन में क्वॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है।

फोन में तीन रियर कैमरे हैं जिनमें एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का और तीसरा 2 मेगापिक्सल का है। वहीं फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलेगा। फ्रंट कैमरे के साथ पैनोरमा सेल्फी फीचर मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G VoLTE, वाई-फाई, ब्लूटूथ v5.0,जीपीएस, यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और 4030mAh की बैटरी मिलेगी। फोन के साथ 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलेगा।