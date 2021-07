लॉन्चिंग से पहले Vivo Y72 5G की कीमत और फीचर्स लीक, मिलेगा सबसे सस्ता 5जी प्रोसेसर

vivo Y72 5G will launch in India on July 15 for ₹20,990



-Snapdragon 480

-6.58", LCD, FHD+, 90Hz

-48MP + 2MP Depth

-8MP

-5000mAh, 18W

-FuntouchOS 11.1, Android 11

