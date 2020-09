Tecno Spark Power 2 Air अब से कुछ देर में होगा लॉन्च, 10000 रुपये से कम कीमत में जानें क्या होगा खास

THE POWER WILL BE IN YOUR HANDS- Spark Power 2 Air ke saath! 💪 ⚡

Releasing on September 14, 2020 on Flipkart.



Can you guess the battery power of this rockstar ? ⚡🤩#TECNOMobileIndia #SparkLagega #PowerPlayEntertainment #BestBatterySmartphone #SparkPower2Air #Flipkart pic.twitter.com/NyTmuMlmwR