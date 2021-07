Redmi Note 10T 5G की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, टीजर हुआ जारी

विज्ञापन

Time to sit back and sip on your favourite cuppa ☕ cause we're coming up with our first ever #FastAndFuturistic smartphone! 🔥



Brace yourselves cause #Redmi's gonna take you to speeds you've never been before. ☄️



Impact in T-X days!

Get notified: https://t.co/URaeJH2NoM pic.twitter.com/mNB8nPjaH4 — Redmi India - #RedmiNote10 Series (@RedmiIndia) July 8, 2021

शाओमी इंडिया रेडमी नोट 10 सीरीज के तहत अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 10T 5G जल्द भारत में लॉन्च करने वाली है, हालांकि कंपनी ने लॉन्चिंग तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Redmi Note 10 5G को हाल ही में भारत में Poco M3 Pro 5G के नाम से लॉन्च किया गया है। ये तीनों फोन फीचर्स के मामले में एक ही जैसे हैं और सभी में मीडियाटेक Dimensity 700 प्रोसेसर दिया गया है।इसके अलावा तीनों फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ 5000mAh की बैटरी है। अमेजन इंडिया पर Redmi Note 10T 5G की माइक्रोसाइट लाइव हो गई है। शाओमी ने भी ट्वीट करके फोन की लॉन्चिंग की जानकारी दी है। शाओमी ने अपने ट्वीट में कहा है, 'Time to sit back and sip on your favourite cuppa cause we're coming up with our first ever #FastAndFuturistic smartphone!'इस ट्वीट के साथ एक लिंक भी है जो कि कंपनी की साइट पर रिडायरेक्ट हो रहा है। अमेजन पर भी 'Notify Me' का बटन भी लाइव हो गया है। ट्वीट के साथ एक इमेज भी शेयर की गई है जिसमें फोन का फ्रंट और बैक पैनल दिख रहा है। सामने आई इमेज के मुताबिक फोन में रेक्टेंगल स्टाइल में कैमरा मॉड्यूल होगा जो कि फोन के टॉप में लेफ्ट में होगा। वहीं फ्रंट में पंचहोल डिस्प्ले मिलेगी और पंचहोल कटआउट में ही फ्रंट कैमरा होगा।Poco M3 Pro 5G में एंड्रॉयड 11 आधारित MIUI 12 है। इस फोन में 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है जिसका रिजॉल्यूशन 1080x2400 पिक्सल है। डिस्प्ले का रिजॉल्यूशन 90Hz है। इसमें मीडियाटेक Dimensity 700 प्रोसेसर, 6 जीबी तक रैम और 128 जीबी तक की स्टोरेज है। डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है। ग्राफिक्स के लिए इसमें Mali-G57 GPU दिया गया है।Poco M3 Pro 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें प्राइमरी लेंस 48 मेगापिक्सल का है। इसका अपर्चर f/1.79 है। दूसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और तीसरा लेंस 2 मेगापिक्सल का डेफ्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। कैमरे के साथ नाइट मोड, एआई कैमरा, मूवी फ्रेम, स्लो मोशन वीडियो और मैक्रो मोड के अलावा एआई ब्यूटी मोड भी मिलेगा।पोको के इस फोन में एआई फेस अनलॉक के अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल सिम, 5G, 4G, NFC, डुअल बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ v5.1, GPS, 3.5mm का ऑडियो जैक और USB टाईप-C पोर्ट है। फोन में 5000mAh की बैटरी है जो 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।