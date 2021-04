Redmi Note 10 Series: यूजर्स को हो रही टच-स्क्रीन में समस्या, टाइपिंग में हो रही दिक्कत

विज्ञापन

@Xiaomi I pruchased redmi note 10 on 18 th of March, its touch is unresponsive and the phone has become very slow.Reached out to amazon but of no use.I received a defective mobile @RedmiSupportIN @RedmiIndia @amazon — RanjithK (@kalvakanny) April 2, 2021

Kya koi Redmi note 10 PRO Max me kuch touch issues face kar rahe hai?



mere wale me jab mai google docs me kuch type kar raha hu to cursor automatically upar ki line me pahuch jata hai, and koi fingers touch nahi ho rahi fir bhi..🤔🤔@RaoSumukh @IndiCoder18 @techstarsrk — Naman Dwivedi (AndroWide) (@naman_nan) April 3, 2021

.@MiIndiaSupport @MiIndiaFC one of friend bought a new phone of Xiomi Redmi note 10 on 18th march and he started facing touch issues from 20th march means he couldn't type properly. he applied for replacement and he got the phone replaced with new IMEI no. on 1st of April. pic.twitter.com/JxjXhosSni — Adv. Tarun sharma (@AdvTarun93) April 6, 2021

शाओमी ने अपनी Redmi Note 10 सीरीज को पिछले महीने ही भारत में लॉन्च किया है, लेकिन महज एक महीने के अंदर ही कई यूजर्स ने टच इश्यू को लेकर शिकायत की है। रेडमी नोट 10 सीरीज के तहत भारत में तीन फोन लॉन्च किए गए हैं जिनमें Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 शामिल हैं। टच में दिक्कत के साथ-साथ कई लोगों ने फोन के स्लो होने और स्क्रीन फ्लिकरिंग की भी शिकायत की है।यूजर्स ने शाओमी सपोर्ट को ट्विटर पर टैग करते हुए बकायदा वीडियो भी शेयर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये समस्याएं रेडमी नोट 10 सीरीज के तीनों फोन में आ रही हैं, हालांकि अभी तक शाओमी ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।Redmi Note 10 के एक यूजर ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि कई बार टाइप करने के बाद भी स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आ रहा है। कई बार टच रिस्पॉन्स को लेकर भी दिक्कत हो रही है। एक रेडमी नोट 10 यूजर ने दावा किया है कि उसका फोन काफी स्लो हो गया है। अधिकतर यूजर्स को टाइपिंग को लेकर समस्या हो रही है।एक यूजर ने दावा किया है कि शिकायत के बाद कंपनी ने उसे नया स्मार्टफोन दिया है, लेकिन दुःख की बात यह है कि नए फोन में भी टच को लेकर दिक्कत आ रही है। यूजर का यह भी दावा है कि सर्विस सेंटर वालों ने एक महीने तक इंतजार करने को कहा है।एक Redmi Note 10 Pro यूजर का दावा है कि 120Hz रिफ्रेश रेट पर स्क्रीन फ्लिकर कर रही है, जबकि इसे 60Hz पर करने पर समस्या खत्म हो जा रही है। एक अन्य यूजर का दावा है कि यह समस्या सबसे ज्यादा डार्क मोड में आ रही है।