{"_id":"64e9905d3277921efc09d3c5","slug":"pebble-game-of-thrones-launched-in-india-with-amoled-display-price-and-specifications-2023-08-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Pebble Game of Thrones: इस कंपनी ने लॉन्च की गेम ऑफ थ्रोन स्मार्टवॉच, इसमें है अलवेज ऑन डिस्प्ले","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Sat, 26 Aug 2023 11:10 AM IST

घरेलू कंपनी Pebble ने अपनी नई स्मार्टवॉच Pebble Game of Thrones को भारत में लॉन्च किया है। Pebble Game of Thrones के साथ 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है जिसके साथ अलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी मिलता है।

Pebble Game of Thrones को लेदर स्ट्रैप के साथ पेश किया गया है। Pebble Game of Thrones की कीमत 5,499 रुपये है। इसे अमेजन और कंपनी की साइट से खरीदा सकता है। Pebble Game of Thrones की बिक्री ब्लैक, ग्रे और गोल्ड कलर में हो रही है।Pebble Game of Thrones के साथ सर्कुलर डायल मिलता है। इसमें 1.43 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जिसके साथ अलवेज ऑन डिस्प्ले है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिलती है और इसे आईओएस के अलावा एंड्रॉयड दोनों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।इस वॉच के साथ हेल्थ फीचर्स के तौर पर ब्लड ऑक्सीजन ट्रैकर SpO2, हार्ट रेट ट्रैकर, स्लीप मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। वॉटर रेसिस्टेंट के लिए इस वॉच को IP67 की रेटिंग मिली है। Pebble Game of Thrones में 250mAh की बैटरी है जिसे लेकर सात दिनों के बैकअप का दावा है। इसके साथ मैग्नेटिक चार्जिंग मिलती है। इस वॉच का कुल वजन 172 ग्राम है।