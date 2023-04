iPhone 14 Plus पर 45,151 रुपये की छूट, खरीदने का सबसे शानदार मौका

Apple iPhone 14 Plus की भारत में शुरुआती कीमत 89,900 रुपये है। यह कीमत बेस वेरियंट यानी 128 जीबी स्टोरेज मॉडल की है। वहीं 256 जीबी और 512 जीबी मॉडल की कीमतें क्रमशः 99,900 रुपये और 1,19,900 रुपये हैं, हालांकि iPhone 14 Plus आप 44,749 रुपये में खरीद सकते हैं। Flipkart की सेल में iPhone 14 Plus पर 45,151 रुपये की छूट मिल रही है। iPhone 14 Plus को ब्लू, पर्पल, मिडनाइट, स्टारलाइट और रेड कलर में खरीदा जा सकता है।