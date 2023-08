Nothing Phone 2 vs Google Pixel 7a: 50 हजार रुपये में कौन-सा फोन है बेस्ट

डिजाइन के मामले में दोनों फोन अलग हैं और मार्केट में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। Nothing Phone (2) ट्रांसपेरेंट बैक पैनल के साथ आता है जिस पर Glyph लाइट है। वहीं Pixel 7a मेटल कैमरा बार के साथ आता है जो कि बैक पैनल पर है। यदि आप कॉम्पैक्ट फोन की तलाश में हैं तो Pixel 7a आपके लिए है। यह 152mm लंबा है, जबकि नथिंग फोन-2 162.1mm है। वजन के मामले में Nothing Phone (2), पिक्सल 7ए के मुकाबले भारी है। Nothing Phone (2) के बैक और फ्रंट पैनल पर गोरिल्ला ग्लास 5 है, जबकि Pixel 7a का बैक पैनल प्लास्टिक का है और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास 3 है जो कि काफी पुराना है। Pixel 7a को वॉटर रेसिस्टेंट के लिए IP67 की, जबकि Nothing Phone 2 को IP54 की रेटिंग मिली है।



ओवरऑल डिजाइन के मामले में Nothing Phone 2 विजेता है।