Nothing Ear 2 Review: अपनी कीमत में एक प्रीमियम और हेवी BASS वाला ईयरबड्स

नथिंग के दूसरे ईयरबड्स Nothing Ear 2 की भारत में बिक्री हो हो रही है। Nothing Ear 2 कंपनी का दूसरा ऑडियो प्रोडक्ट है और इसके साथ हाई रिजॉल्यूशन ऑडियो का दावा है। Nothing Ear 2 की कीमत 9,999 रुपये रखी गई है। Nothing Ear 2 के साथ एक्टिव न्वाइज कैंसिलेशन दिया गया है जिसे लेकर सराउंड न्वाइज को 40dB तक कम करने का दावा है। वॉटर रेसिस्टेंट के लिए Nothing Ear 2 को IP54 की रेटिंग मिली है। ईयरबड्स का चार्जिंग केस भी IP55 रेटिंग के साथ आता है। Nothing Ear 2 को हमने लंबे समय तक इस्तेमाल किया है। आइए रिव्यू में जानते हैं कि यह ईयरबड्स पैसा वसूल है या नहीं...

Nothing Ear 2 Review: डिजाइन Nothing Ear 2 बड्स के साथ ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिलती है। बड्स को बाहर से ही देखा जा सकता है। चार्जिंग केस में ट्रांसपैरेंट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, हालांकि यह ग्लास जैसा नजर आता है। इस पर जल्द स्क्रैच नहीं आते हैं। केस के नीचे की ओर एक पैड भी है जो कि केस में स्क्रैच आने से रोकता है। चार्जिंग केस में एक टाईप-सी चार्जिंग पोर्ट और बटन है। इंडिकेटर अंदर की ओर दी गई है लेकिन ट्रांसपेरेंट डिजाइन होने के कारण लाइट बाहर से भी नजर आती है। अनोखी डिजाइन के कारण बड्स के हार्डवेयर और टच प्वाइंट भी बाहर से नजर आते हैं।

Nothing Ear 1 के मुकाबले Nothing Ear 2 का चार्जिंग केस छोटा है। बड्स के टॉप पर लाल डॉट है जो कि कंपने के लोगो की तरह नजर आता है। बॉक्स में ईयरटिप के तीन पेयर भी मिलते हैं। इनमें से कौन सा टिप आपके कान के लिए बेस्ट है, इसकी जानकारी आप Nothing X एप से हासिल कर सकते हैं। Nothing Ear 2 एक ही कलर व्हाइट और ब्लैक में उपलब्ध है। ओवरऑल Nothing Ear 2 की डिजाइन अच्छी है और यदि आप किसी को इसका परिचय देने की जरूरत नहीं होगी।

Nothing Ear 2 Review: परफॉरमेंस Nothing Ear 2 के साथ आपको शानदार बास मिलता है और इसका अंदाजा आपको बड्स को पहली बार इस्तेमाल करते ही लग जाएगा। इस रेंज में Nothing Ear 2 का बास मुझे बेस्ट लगा। इसके साथ एप को सपोर्ट मिलता है। Nothing X को काफी अच्छे से यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। एप में लो लैग जैसे मोड्स मिलते हैं जो कि गेमिंग में लो लैटेंसी के लिए है। सबसे खास बात यह है कि यह एप आपको यह भी बताता है कि कौन सा ईयरटिप आपके कान में बेस्ट फिट है। इसके अलावा Nothing Ear 2 के साथ डुअल कनेक्टिविटी मिलती है यानी आप दो डिवाइस से इसे एक साथ पेयर कर सकते हैं।

Nothing Ear 2 के साथ इक्विलाइजर मोड मिलता है। इसका न्वाइज कैंसिलेशन शानदार है। इसमें LDHC 5.0 के अलावा हाई रेज ऑडियो कोडेक और SBC व AAC कोडेक का भी सपोर्ट मिलता है। इसमें स्टूडियो क्वालिटी का ऑडियो मिलती है। इसमें 11.6mm का ड्राइवर मिलता है जो कि डीटेल और क्लियर ऑडियो देता है। Nothing Ear 2 का मुकाबला OnePlus Buds 2 Pro और Galaxy Buds 2 Pro के साथ है। इसका ANC बाहरी शोर को पूरी तरह से बंद कर देता है। एप के जरिए आप ANC लेवल को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो कि एक अच्छी बात है। इसका न्वाइज कैंसिलेशन 40dB तक का है। इसमें सात ऑडियो फिल्टर हैं।

Nothing Ear 2 Review: बैटरी Nothing Ear 2 की बैटरी लाइफ ने हमें निराश नहीं किया। एएनसी के साथ करीब 6 घंटे तक का बैकअप मिल जाता है और चार्जिंग केस इसे करीब 5 बार फुल चार्ज करता है। इसमें कुल 36 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। इसके साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 2.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है।



अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 हजार रुपये के रेंज में Nothing Ear 2 को एक अच्छा और प्रीमियम बड्स कहा जाएगा। Nothing Ear 2 के साथ क्लियर और बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी मिलती है। बैटरी लाइफ पहले के मुकाबले अच्छी है ही। इसकी कीमत थोड़ी कम यानी 7,000 रुपये के करीब हो सकती थी।