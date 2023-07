{"_id":"64a7889a7cc7ec71f1062764","slug":"nothing-ear-2-is-now-available-in-black-color-and-supports-custom-equaliser-with-app-2023-07-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Nothing Ear 2 का नया कलर वेरियंट हुआ लॉन्च, नए फीचर्स भी मिले","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"गैजेट्स","slug":"gadgets"}}

Nothing ने अपने ईयरबड्स Nothing Ear 2 को अब ब्लैक कलर में पेश किया है। इससे पहले यह व्हाइट कलर में उपलब्ध था। अब Nothing Ear 2 ब्लैक और व्हाइट दो कलर में बाजार में उपलब्ध है। Nothing Ear 2 के ब्लैक वेरियंट की कीमत 9,999 रुपये ही रखी गई है।

Nothing Ear 2 की स्पेसिफिकेशन Nothing Ear 2 के साथ डुअल चैंबर ट्रांसपैरेंट डिजाइन मिलती है। इसके अलावा इसमें 11.6mm का कस्टमाइज है और दोनों बड्स में AI सपोर्ट वाले तीन माइक्रोफोन हैं। Nothing Ear 2 के साथ एक्टिव न्वाइज कैंसिलेशन दिया गया है जिसे लेकर सराउंड न्वाइज को 40dB तक कम करने का दावा है।



Nothing Ear 2 में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.3 मिलता है। इसके अलावा इसमें LHDC 5.0 कोडेक और AAC व SBC ब्लूटूथ कोडेक का सपोर्ट है। वॉटर रेसिस्टेंट के लिए Nothing Ear 2 को IP54 की रेटिंग मिली है। ईयरबड्स का चार्जिंग केस भी IP55 रेटिंग के साथ आता है।



Nothing Ear 2 को आईओएस और एंड्रॉयड दोनों डिवाइस के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। Nothing Ear 2 के साथ Nothing X एप का भी सपोर्ट मिलता है। Nothing Ear 2 में गेस्चर कंट्रोल दिया गया है। नथिंग के इस ईयरबड्स में गूगल फास्ट पेयरिंग का भी सपोर्ट है और विंडोज 10 से पेयरिंग के लिए इसमें Swift Pair भी मिलता है। इसमें गेमिंग के लिए Low Lag मोड भी है।



Nothing Ear 2 में 33mAh की बैटरी है और चार्जिंग केस 485mAh की बैटरी से लैस है। Nothing Ear 2 की बैटरी को लेकर 36 घंटे के बैकअप का दावा है। इसमें फास्ट चार्जिंग भी है जिसे लेकर 10 मिनट की चार्जिंग के बाद 8 घंटे के बैकअप का दावा है। इसमें टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।

Nothing Ear 2 के ब्लैक वेरियंट की लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी ने Nothing X एप को नए फीचर्स के साथ पेश किया है। नए एप में यूजर्स को इक्विलाइजर को एडजल्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा साउंड को यूजर्स पर्सनलाइज्ड भी कर सकेंगे।एप के साथ नया ग्राफिक्स वाला इंटरफेस भी मिलेगा। नथिंग एक्स एप में यूजर्स अपनी म्यूजिक प्रोफाइल बना सकेंगे और दोस्तों के साथ क्यूआर कोड के जरिए शेयर भी कर सकेंगे। एप का नया अपडेट केवल Nothing Ear 2 और Nothing Ear Stick के लिए जारी किया गया है। एप के साथ Nothing Ear Stick को भी न्वाइज रिडक्शन का नया फीचर मिला है। Nothing X एप को एपल के एप स्टोर और गूगल प्ले-स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।