Nokia C300: नोकिया लॉन्च करेगा कम कीमत में दमदार प्रोसेसर वाला फोन, बेंचमार्क साइट पर आया नजर

एचएमडी ग्लोबल के स्वामित्व वाले नोकिया ने सी सीरीज के तहत कई नए फोन लॉन्च किए हैं जिनमें नोकिया सी12 और सी12 प्लस शामिल हैं। ये नोकिया स्मार्टफोन अच्छे हार्डवेयर और किफायती मूल्य टैग के साथ आते हैं। कंपनी अब इसी सीरीज के स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ एक नए बजट स्मार्टफोन पर काम कर रही है। इस फोन को Nokia C300 कहा जा रहा है और यह हाल ही में कुछ दिलचस्प फीचर्स के साथ गीकबेंच पर दिखाई दिया है।

Nokia C12 Plus

इस फोन को कंपनी ने हाल ही में भारत में लॉन्च किया है। Nokia C12 Plus एक एंट्री लेवल फोन है जिसमें एंड्रॉयड 12 (Go Edition) है। इसके अलावा नोकिया के इस फोन में 6.3 इंच की HD+ डिस्प्ले है। Nokia C12 Plus में Unisoc का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Nokia C12 Plus में 2 जीबी रैम के साथ 32 जीबी की स्टोरेज मिलती है। Nokia C12 Plus की कीमत 7,999 रुपये है। इस कीमत में 2 जीबी रैम के साथ 32 जीबी की स्टोरेज वाला वेरियंट आता है।