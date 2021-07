शाओमी ने भारत में लॉन्च किया 67W का फास्ट चार्जर, जानें कीमत और खासियत

{"_id":"60ec35917e11a0703b585282","slug":"mi-67w-sonic-charge-3-0-charger-combo-launched-in-india-with-qualcomm-quick-charge-3-0","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0936\u093e\u0913\u092e\u0940 \u0928\u0947 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a \u0915\u093f\u092f\u093e 67W \u0915\u093e \u092b\u093e\u0938\u094d\u091f \u091a\u093e\u0930\u094d\u091c\u0930, \u091c\u093e\u0928\u0947\u0902 \u0915\u0940\u092e\u0924 \u0914\u0930 \u0916\u093e\u0938\u093f\u092f\u0924","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

शाओमी ने अपने फास्ट चार्जर Mi 67W को भारत में लॉन्च कर दिया है। Mi 67W के साथ SonicCharge 3.0 चार्जिंग और क्वॉलकॉम क्विक चार्ज 3.0 का भी सपोर्ट है। Mi 67W चार्जर के बारे में कंपनी ने इसी साल मई में जानकारी दी थी। Mi 67W को लेकर मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड का दावा किया गया है। वैसे तो इस चार्जर की असली स्पीड का मजा Mi 11 Ultra के साथ ही मिलेगा लेकिन दूसरे फोन को भी चार्ज किया जा सकेगा। इसमें सिंगल टाईप ए टू टाईप सी पोर्ट है। इसे सिंगल व्हाइट कलर में खरीदा जा सकता है।



Mi 67W SonicCharge 3.0 की कीमत

Mi 67W SonicCharge 3.0 की कीमत 1,999 रुपये है और इसे एमआई.कॉम के अलावा एमआई होम स्टोर से भी खरीदा जा सकेगा। इसकी वास्तविक कीमत 2,999 रुपये है लेकिन ऑफर के तहत इसे कम कीमत में बेचा जा रहा है।



Mi 67W SonicCharge 3.0 की खासियत

Mi 67W SonicCharge 3.0 6A के एक यूएसबी टाईप-सी पोर्ट के साथ आता है जिसकी एक छोर पर यूएसबी टाईप ए का सपोर्ट है। इस चार्ज को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का सर्टिफिकेशन मिला है और यह इन-बिल्ट प्रोटेक्शन के साथ आता है। इसकी बॉडी पॉलीकार्बोनेट की है।



इसमें कई चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट है जिनमें 5V at 3A, 9V at 3A, 20V at 1.35A, 20V at 3.35A और 11V at 6.1A तक शामिल हैं। यहां V का मतलब वोल्टेज से और A का एंपियर से है। चार्जर के साथ 100cm का टाईप सी केबल मिलेगा और यह छह महीने की वारंटी के साथ आता है।