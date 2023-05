कंफर्म: 16 मई को भारत में लॉन्च होगा Lava Agni 2 5G, मिलेगा मीडियाटेक का यह प्रोसेसर

लावा अग्नि सीरीज के नए फोन Lava Agni 2 5G की लॉन्चिंग भारत में कंफर्म हो गई है। Lava Agni 2 5G को भारत में 16 मई को लॉन्च किया जाएगा। Lava Agni 2 5G को लेकर अब कंपनी ने टीजर भी जारी किया है जिसके मुताबिक Lava Agni 2 5G में कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगी। इसके अलावा लावा के इस फोन में मीडियाटेक Dimensity 7050 प्रोसेसर मिलेगा। Lava Agni 5G को 2021 में भारत में लॉन्च किया गया था। नया फोन इसी फोन का अपग्रेडेड वर्जन है। Lava Agni 2 5G की लॉन्चिंग 16 मई को दोपहर 12 बजे होगी। फोन की बिक्री अमेजन इंडिया से होगी।

AGNI 2 Launching on 16th May at 12 PM.

Watch the Launch Event on Youtube & Facebook.



Only on Amazon: https://t.co/Yjjmejpgu9#AGNI2 #AheadOfTheCurve #LavaMobiles #ProudlyIndian pic.twitter.com/G9HUIcmw4E