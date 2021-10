Jio Phone Next: सुंदर पिचाई ने किया कंफर्म, दिवाली पर लॉन्च होगा जियो फोन नेक्स्ट

रिलायंस जियो के नए स्मार्टफोन Jio Phone Next का मेकिंग वीडियो हाल ही में कंपनी ने रिलीज किया था। Jio Phone Next मेकिंग वीडियो से फोन के कई सारे फीचर्स की भी जानकारी मिली थी। अब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि Jio Phone Next दिवाली पर लॉन्च होगा। Jio Phone Next को गूगल और जियो की साझेदारी में तैयार किया गया है। Jio Phone Next के लिए गूगल ने खासतौर पर नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया है जिसका नाम Pragati OS है और यह एंड्रॉयड पर आधारित है।सुंदर पिचाई ने अपने एक बयान में जियो फोन नेक्स्ट को लेकर कहा है कि यह भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की नींव साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगले तीन से पांच सालों यह स्मार्टफोन भारतीय बाजार में छा जाएगा और इसका बड़ा कारण फोन की कीमत और फीचर्स होंगे। पिचाई ने कहा कि लोग फीचर फोन को छोड़कर स्मार्टफोन इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाजार में ऐसे फोन की मांग भी काफी है लेकिन फोन उपलब्ध नहीं है।जियो के इस नए स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें वॉयस असिस्टेंट है। वॉयस असिस्टेंट यूजर्स को डिवाइस को ऑपरेट करने में मदद करता है (जैसे एप खोलें, सेटिंग्स को मैनेज करें आदि) साथ ही इंटरनेट से जानकारी/कंटेंट आसानी से उनकी अपनी भाषा में प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके अलावा इस फीचर की मदद से आप बोलकर भी फोन पर कुछ सर्च कर सकेंगे।कंपनी के दावे के मुताबिक जियो फोन में एक स्मार्ट और पावरफुल कैमरा है जिसमें पोर्ट्रेट मोड समेत विभिन्न फोटोग्राफी मोड हैं। उपयोगकर्ता चाहे तो अपने सब्जेक्ट को फोकस में रख कर उसके आस पास के बैकग्राउंड को ऑटोमोड में धुंधला कर सकता है इससे शानदार तस्वीरें कैप्चर होती हैं। फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा। नाइट मोड यूजर्स को कम रोशनी में भी शानदार तस्वीरें लेने की सुविधा देता है। कैमरा एप इंडियन ऑग्मेंटिड रियलिटी फिल्टर के साथ प्री-लोडिड आता है। यानी कैमरे में बहुत से फिल्टर पहले से ही लोड हो कर आते हैं।डिवाइस में सभी उपलब्ध एंड्रॉइड ऐप का उपयोग किया जा सकता है। जिसे Google Play Store के माध्यम से डिवाइस में डाउनलोड किया जा सकता है। इस प्रकार Play Store पर उपलब्ध लाखों ऐप्स में से वे किसी भी ऐप को चुनने को स्वतंत्रता हैं। यह कई जियो और गूगल ऐप्स के साथ प्रीलोडेड भी आता है।