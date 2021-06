Jio Phone Next: क्या जियो के इस नए स्मार्टफोन में मिलेगा hotspot, जानें अंबानी ने क्या कहा?

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 44वीं वार्षिक आम सभा में जियो के नए फोन को लॉन्च कर दिया है। जियो के इस पहले स्मार्टफोन को गूगल की साझेदारी में तैयार किया गया है और इसे जियो फोन नेक्स्ट (Jio Phone Next) नाम दिया गया है। Jio Phone Next को मुकेश अंबानी ने दुनिया का सबसे बेस्ट और सस्ता स्मार्टफोन बताया है। Jio Phone Next फोन की बिक्री 10 सितंबर 2021 से गणेश चतुर्थी के खास मौके पर होने वाली है, हालांकि कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।। Jio Phone Next के लिए गूगल ने खासतौर पर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को तैयार किया है और गूगल ने भी अपने ब्लॉग पर Jio Phone Next के बारे में जानकारी दी है। इस फोन में एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मौजूद सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन इसमें हॉटस्पॉट (Hotspot) मिलेगा या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है और सोशल मीडिया यूजर्स इसके बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं...