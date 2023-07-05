घरेलू कंपनी ने जिंक एलॉय बॉडी के साथ लॉन्च की नई स्मार्टवॉच, पानी में भी नहीं होगी खराब

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घरेलू कंपनी Boult ने अपनी नई स्मार्टवॉच Boult Striker Plus को भारत में लॉन्च कर दिया है। Boult Striker Plus के साथ 1.39 इंच की डिस्प्ले है जिसके साथ एचडी प्लस रिजॉल्यूशन मिलती है। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग और स्मार्ट हेल्थ फीचर्स भी दिए गए हैं। Boult Striker Plus के साथ जिंक एलॉय की बॉडी दी गई है।
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