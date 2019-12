iPhone 11 Review: बेहतर कैमरे वाला आईफोन XR

आईफोन 11 का कैमरा स्पेसिफिकेशन

जहां तक फोन के कैमरे का सवाल है तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा जिनमें एक कैमरा 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल वाला है जिसका अपर्चर f/1.8 है। वहीं दूसरा कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल वाला है जिसका अपर्चर f/2.4 है। वहीं फ्रंट कैमरा 12 मेगापिक्सल का दिया गया है।



दोनों कैमरे के साथ 4के और स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग के विकल्प मिलेंगे। फ्रंट कैमरे के साथ दिए गए स्लो मोशन फीचर को कंपनी ने स्लोफी Slofie नाम दिया है। फ्रंट कैमरे के साथ भी वाइड एंगल मिलेगा और साथ ही ग्रुप सेल्फी में भी पोट्रेट मोड काम करेगा।



इसकी बैटरी को लेकर कंपनी ने आईफोन XR की बैटरी बैकअप से एक घंटे अधिक का दावा किया है। कंपनी ने नए आईफोन में कैमरे का इंटरफेस भी बदला है। वीडियो रिकॉर्डिंग बेहतरीन है और आपको एंटी फ्लिकर भी मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको स्टेबलाइजेशन भी मिलता है।



आईफोन 11 का स्लो मोशन किसी भी अन्य फ्लैगशिप स्मार्टफोन के मुकाबले बेहतर है। आईफोन 11 के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको किसी तरह का कोई जर्क नहीं आएगा। आईफोन 11 में इनबिल्ड वीडियो एडिटर मिलता है जिसकी मदद से आप थोड़ा-बहुत इफेक्ट और कट के साथ वीडियो एडिट कर सकते हैं।

आईफोन 11 के कैमरे की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि एपल ने 11 सीरीज के आईफोन के साथ सबसे ज्यादा कैमरे पर ही काम किया है। आईफोन XR में जहां आपको वाइड एंगल नहीं मिलता है, वहीं आईफोन 11 में सेल्फी के साथ वाइड एंगल मोड दिया गया है। रियर कैमरे के साथ पोट्रेट मोड में छह मोड मिलते हैं जिनमें नैचुरल लाइट, स्टूडियो लाइट, कोन्टर (CONTOUR), स्टेज, स्टेज लाइट मोनो और हाई-की लाइट मोनो जैसे मोड्स मिलते हैं।वहीं फ्रंट कैमरे के साथ भी ये सभी मोड्स मिलते हैं, हालांकि ये मोड्स कुछ खास कारगर नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों मोड के दौरान सब्जेक्ट के कुछ हिस्से गायब हो जाते हैं या मर्ज कर जाते हैं। बता दें कि आईफोन XR में पोट्रेट मोड में सिर्फ तीन मोड्स मिलते थे।अब बात रियर कैमरे की करें तो फोटो क्वालिटी काबिल-ए-तारीफ है और फोटो में आपको वास्तविक रंग देखने को मिलेंगे। कैमरे की स्पीड भी कमाल की है। आईफोन 11 के कैमरे की खास बात यह है कि इसका पोट्रेट मोड इंसान के अलावा चीजों का भी पहचानता है, जबकि आईफोन XR का पोट्रेट मोड सिर्फ इंसानों को पहचानता था। नाइट मोड या कम रौशनी में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड मिलता है जो कि अंधेरे में अपने आप ही ऑन होता है।नाइट मोड की फोटोग्राफी संतोषजनक है। कैमरे के साथ एक और कमाल का फीचर है और वह है 'आउट ऑफ फ्रेम'। इसकी मदद से आप किसी फोटो में उन एरिया को भी कैप्चर कर सकते हैं जो आपको फ्रेम में दिखाई नहीं दे रहा है। इस फीचर को आप कैमरा सेटिंग्स में जाकर ऑन कर सकते हैं।कैमरे में एक और फीचर है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यदि आप फोटो क्लिक कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपको वीडियो मोड में जाने की जरूरत नहीं है। आप फोटो मोड में फोटो वाले बटन को थोड़ी देर दबाकर रखेंगे तो वीडियो मोड ऑन हो जाएगा जिसे आप दाहिनी ओर स्क्रॉल करके लॉक भी कर सकते हैं।फोटो मोड में आपको जूम के लिए एक 180 डिग्री का स्केल भी मिलता है जिसकी मदद से आप खूबसूरत तरीके से जूम कर सकते हैं।कैमरे के साथ आपको 5एक्स जूम मिलता है। iPhone 11 का कैमरा सैंपल आप इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको 720p HD at 30 fps, 1080p HD at 30 fps, 1080p HD at 60 fps, 4K at 24 fps, 4K at 30 fps, 4K at 60 fps के विकल्प मिलता है। वहीं स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी आपको 1080p HD at 120 fps और 1080p HD at 240 fps का विकल्प मिलता है।