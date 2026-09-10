यूएस ओपन: ज्वेरेव ने बेकर का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा? सेमीफाइनल में पहुंचे; कोको गॉफ ने भी अंतिम-चार में बनाई जगह

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वहीं, महिला एकल में कोको गॉफ ने तीन सेट तक चले कड़े मुकाबले में जीत दर्ज करके अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब अंतिम-चार में उनका मुकाबला विश्व की नई नंबर एक खिलाड़ी एलेना रायबाकिना से होगा। विज्ञापन यूएस ओपन में एलेक्जेंडर ज्वेरेव का सफर एक बार फिर खिताब की ओर बढ़ चला है। जर्मनी के इस स्टार खिलाड़ी ने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स के बोटिक वान डे जैंडशुल्प को कोई मौका नहीं दिया और सीधे सेटों में 6-2, 7-5, 6-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ज्वेरेव ने न सिर्फ यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई, बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, जो लंबे समय से जर्मनी के महान खिलाड़ी बोरिस बेकर के नाम था।

बेकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

ज्वेरेव ने इस सत्र में ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में अपनी 23वीं जीत दर्ज की। इसके साथ ही उन्होंने एक सीजन में किसी जर्मन पुरुष खिलाड़ी की सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड बोरिस बेकर के नाम था, जिन्होंने 1989 में एक सत्र में 22 ग्रैंड स्लैम मुकाबले जीते थे। 29 वर्षीय ज्वेरेव इस सीजन एटीपी टूर पर 51 मैच जीत चुके हैं और इस मामले में सबसे आगे हैं। वह इस समय पुरुष एकल ड्रॉ में बचे एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनके नाम पहले से ग्रैंड स्लैम खिताब है।



पहले सेट में पांच डबल फॉल्ट, फिर भी दबदबा

ज्वेरेव ने मुकाबले की शुरुआत कुछ धीमी की और पहले सेट में पांच डबल फॉल्ट किए। हालांकि, इसका उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने दो बार वान डे जैंडशुल्प की सर्विस तोड़ी और पहला सेट आसानी से 6-2 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में मुकाबला थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा। वान डे जैंडशुल्प ने ज्वेरेव की अपेक्षाकृत साधारण लय का फायदा उठाते हुए देर में दो ब्रेक पॉइंट हासिल किए और स्कोर बराबर करने के करीब पहुंच गए। लेकिन वह इन मौकों को भुना नहीं सके। ज्वेरेव ने अपनी सर्विस बचाई और सेट 7-5 से जीत लिया। तीसरे सेट में ज्वेरेव ने फिर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लिया और 6-1 से सेट जीतकर मुकाबला खत्म कर दिया।



एक ही साल में चारों ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल

इस जीत के साथ ज्वेरेव एक ही सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले ओपन एरा के नौवें पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। इसके बाद उन्होंने फ्रेंच ओपन में फ्लावियो कोबोली को पांच सेट के फाइनल में हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। वहीं विंबलडन में ज्वेरेव फाइनल तक पहुंचे, जहां उन्हें दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर से हार मिली। अब यूएस ओपन में भी ज्वेरेव सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। यानी एक सीजन, चारों ग्रैंड स्लैम और हर जगह आखिरी चार में जगह, जर्मन स्टार का यह अभियान वाकई खास बन चुका है।