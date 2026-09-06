यूएस ओपन: ज्वेरेव ने एलेजांद्रो ताबिलो को हराया, चौथे राउंड में जगह बनाई; 20 साल के टिएन ने की रोडिक की बराबरी

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पहला सेट जीतने के बाद, ज्वेरेव को दूसरे सेट में कुछ मुश्किल पलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मौजूदा रोलैंड गैरोस चैंपियन ने ताबिलो को दो सेट पॉइंट से रोकने के लिए वापसी की। ज्वेरेव ने दोनों सेट पॉइंट बचाए और फिर ताबिलो की सर्व तोड़कर 6-5 की बढ़त बना ली, लेकिन चिली के खिलाड़ी ने वापसी करते हुए ब्रेक लिया और टाई-ब्रेक के लिए मजबूर किया क्योंकि ज्वेरेव की सर्विस की दिक्कतें बनी रहीं। फिर भी 29 साल के खिलाड़ी ने सब्र रखा और शांत टाई-ब्रेक के साथ सेट जीत लिया।जर्मन खिलाड़ी ने इस मोमेंटम को तीसरे सेट में भी बनाए रखा, और ताबिलो के लगातार अच्छा न खेलने का फायदा उठाते हुए 3-2 से अहम ब्रेक हासिल किया। ज्वेरेव ने बेसलाइन से दबाव बनाना जारी रखा और चिली के खिलाड़ी को सेट में वापस नहीं आने दिया। उन्होंने आखिरकार 2 घंटे 26 मिनट में जीत हासिल की और न्यूयॉर्क में अपने करियर में छठी बार चौथे राउंड में पहुंचे। एलेक्जेंडर ज्वेरेव का चौथे राउंड में इटली के 25वीं सीड लुसियानो डार्डेरी से मुकाबला होगा। डार्डेरी ने ऑस्ट्रेलियाई वाइल्ड कार्ड डेन स्वीनी को 6-4, 6-3, 6-3 से हराकर पहली बार यूएस ओपन के चौथे राउंड में जगह बनाई है।दूसरी तरफ, चौथी सीड वाले अमेरिकन लर्नर टिएन ने लुइस आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में तीन घंटे, 24 मिनट तक चले पांच सेट के मुकाबले में 6-3, 1-6, 6-7(2), 6-3, 6-4 से जीत हासिल की और जैकब मेंसिक को हराकर अपने होम ग्रैंड स्लैम में करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। इस जीत के साथ, 20 साल के टिएन यूएस ओपन के चौथे राउंड में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के अमेरिकन बन गए, और एंडी रोडिक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। रोडिक ने भी 20 साल की उम्र में 2002 में हुए यूएस ओपन के चौथे राउंड में जगह बनाई थी। टिएन का अगला मुकाबला पूर्व वर्ल्ड नंबर 8 कैरेन खाचानोव से होगा। खाचानोव ने बेंजामिन बोन्जी को 6-3, 6-2, 6-4 से आसानी से हराकर चौथे राउंड में जगह बनाई है।