फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   US Open: Alexander Zverev Beats Alejandro Tabilo in Straight Sets to Reach Fourth Round

यूएस ओपन: ज्वेरेव ने एलेजांद्रो ताबिलो को हराया, चौथे राउंड में जगह बनाई; 20 साल के टिएन ने की रोडिक की बराबरी

Sun, 06 Sep 2026 02:28 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 06 Sep 2026 02:28 PM IST
सार

एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने यूएस ओपन के तीसरे राउंड में एलेजांद्रो ताबिलो को सीधे सेटों में 6-2, 7-6(2), 6-2 से हराकर चौथे राउंड में जगह बनाई। अब उनका सामना इटली के लुसियानो डार्डेरी से होगा। वहीं अमेरिकी लर्नर टिएन ने जैकब मेंसिक को पांच सेट में हराकर रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ चौथे राउंड में प्रवेश किया।

विज्ञापन
US Open: Alexander Zverev Beats Alejandro Tabilo in Straight Sets to Reach Fourth Round
ज्वेरेव - फोटो : IANS

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अपने पहले यूएस ओपन खिताब की तलाश में आगे बढ़ रहे जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में चीली के एलेजांद्रो ताबिलो को सीधे सेटों में 6-2, 7-6 (2), 6-2 से हराकर चौथे राउंड में जगह बना ली है। पांच-पांच सेट चले पहले और दूसरे राउंड का मुकाबला जीत तीसरे राउंड में पहुंचे एलेक्जेंडर ज्वेरेव को एलेजांद्रो ताबिलो के खिलाफ जीत के लिए कम मेहनत करना पड़ा। ज्वेरेव ने 2 घंटे और 26 मिनट में यह मुकाबला जीत लिया।  
विज्ञापन


पहला सेट जीतने के बाद, ज्वेरेव को दूसरे सेट में कुछ मुश्किल पलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मौजूदा रोलैंड गैरोस चैंपियन ने ताबिलो को दो सेट पॉइंट से रोकने के लिए वापसी की। ज्वेरेव ने दोनों सेट पॉइंट बचाए और फिर ताबिलो की सर्व तोड़कर 6-5 की बढ़त बना ली, लेकिन चिली के खिलाड़ी ने वापसी करते हुए ब्रेक लिया और टाई-ब्रेक के लिए मजबूर किया क्योंकि ज्वेरेव की सर्विस की दिक्कतें बनी रहीं। फिर भी 29 साल के खिलाड़ी ने सब्र रखा और शांत टाई-ब्रेक के साथ सेट जीत लिया।
विज्ञापन


जर्मन खिलाड़ी ने इस मोमेंटम को तीसरे सेट में भी बनाए रखा, और ताबिलो के लगातार अच्छा न खेलने का फायदा उठाते हुए 3-2 से अहम ब्रेक हासिल किया। ज्वेरेव ने बेसलाइन से दबाव बनाना जारी रखा और चिली के खिलाड़ी को सेट में वापस नहीं आने दिया। उन्होंने आखिरकार 2 घंटे 26 मिनट में जीत हासिल की और न्यूयॉर्क में अपने करियर में छठी बार चौथे राउंड में पहुंचे। एलेक्जेंडर ज्वेरेव का चौथे राउंड में इटली के 25वीं सीड लुसियानो डार्डेरी से मुकाबला होगा। डार्डेरी ने ऑस्ट्रेलियाई वाइल्ड कार्ड डेन स्वीनी को 6-4, 6-3, 6-3 से हराकर पहली बार यूएस ओपन के चौथे राउंड में जगह बनाई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


दूसरी तरफ, चौथी सीड वाले अमेरिकन लर्नर टिएन ने लुइस आर्मस्ट्रांग स्टेडियम में तीन घंटे, 24 मिनट तक चले पांच सेट के मुकाबले में 6-3, 1-6, 6-7(2), 6-3, 6-4 से जीत हासिल की और जैकब मेंसिक को हराकर अपने होम ग्रैंड स्लैम में करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। इस जीत के साथ, 20 साल के टिएन यूएस ओपन के चौथे राउंड में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के अमेरिकन बन गए, और एंडी रोडिक के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। रोडिक ने भी 20 साल की उम्र में 2002 में हुए यूएस ओपन के चौथे राउंड में जगह बनाई थी। टिएन का अगला मुकाबला पूर्व वर्ल्ड नंबर 8 कैरेन खाचानोव से होगा। खाचानोव ने बेंजामिन बोन्जी को 6-3, 6-2, 6-4 से आसानी से हराकर चौथे राउंड में जगह बनाई है।  
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed