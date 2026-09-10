यूएस ओपन: एलेना रायबाकिना ने किनवेन झेंग को हराया, सबालेंका को पीछे छोड़ बनीं नंबर-1; सेमीफाइनल में भी पहुंचीं
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 10 Sep 2026 08:59 AM IST
सार
एलेना रायबाकिना ने किनवेन झेंग को 3-6, 6-1, 6-4 से हराया। रायबाकिना को झेंग ने कड़ी टक्कर दी।रायबाकिना अपने करियर में पहली बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची हैं।
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विस्तार
एलेना रायबाकिना ने क्वार्टर फाइनल में किनवेन झेंग को हराकर यूएस ओपन 2026 के महिला एकल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही रायबाकिना दुनिया की नई नंबर एक खिलाड़ी बन गई हैं। 14 सितंबर को डब्ल्यूटीए द्वारा जारी होने वाली रैंकिंग में वह नंबर वन खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो जाएंगी।
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एलेना रायबाकिना ने किनवेन झेंग को 3-6, 6-1, 6-4 से हराया। रायबाकिना को झेंग ने कड़ी टक्कर दी। आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में शुरुआती सेट में रायबाकिना को धूप, परछाई और झेंग के दमदार शॉट्स से जूझना पड़ा। झेंग ने इसका फायदा उठाया और शुरुआती सेट का एकमात्र ब्रेक हासिल किया, फिर 6-3 से सर्व किया। दूसरे सेट में मैच जल्दी बदल गया, रयबाकिना ने सर्व और बेसलाइन से अपनी लय पकड़ ली। उन्होंने 38 मिनट में 6-1 से सेट अपने नाम कर लिया और निर्णायक सेट में जगह बना ली। तीसरा सेट तब तक कड़ा रहा जब तक झेंग ने डबल-फॉल्ट करके रयबाकिना को 5-4 की बढ़त नहीं दिला दी। फिर रयबाकिना ने वापसी करने के लिए मैच सर्व किया और सेट 6-4 से जीता।
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मैच के बाद रायबाकिना ने कहा, 'अभी यह सिर्फ एक नंबर है। बेशक, मैं सेमीफाइनल में हूं। मेरा लक्ष्य उन टूर्नामेंट्स को जीतना है जिनमें मैंने खेला है। यह एक कमाल की कामयाबी है लेकिन हम जानते हैं कि मैच के दौरान टेनिस में रैंकिंग के हिसाब से सब कुछ कितनी जल्दी बदल सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बस अपने गेम पर फोकस करना है और रिकवर करने और अगले मैच का मजा लेने की कोशिश करनी है।'
रायबाकिना अपने करियर में पहली बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। इसके पहले इस टूर्नामेंट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चौथे राउंड तक पहुंचना था। पूर्व में विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी एलेना रायबाकिना अगर इस बार यूएस ओपन जीतने में कामयाब रहती हैं तो उनके करियर ग्रैंड स्लैम के तीन क्वार्टर पूरे हो जाएंगे। रायबाकिना के पास फ्रेंच ओपन खिताब भी नहीं है। एलेना रायबाकिना का आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। रायबाकिना का सेमीफाइनल में कोको गॉफ से सामना होगा।