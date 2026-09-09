यूएस ओपन: टियाफो का चमत्कारिक कमबैक, हारने के बाद फूट-फूटकर रोए मिशेलसन; सबालेंका की भी सेमीफाइनल में एंट्री

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विज्ञापन न्यूयॉर्क में यूएस ओपन 2026 का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ अमेरिकी स्टार फ्रांसेस टियाफो ने दो सेट गंवाने के बाद ऐसा पलटवार किया कि हमवतन एलेक्स मिशेलसन की आंखों में आंसू आ गए, तो दूसरी तरफ दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एरिना सबालेंका ने भी बेहद करीबी मुकाबले में लिंडा नोस्कोवा को मात देकर अंतिम चार में जगह बना ली। टियाफो जहां पहली बार यूएस ओपन फाइनल का टिकट कटाने की कोशिश करेंगे, वहीं सबालेंका लगातार तीसरे खिताब से अब सिर्फ दो जीत दूर हैं।

दो सेट हारकर भी नहीं मानी हार, टियाफो ने पलट दिया पूरा मैच

11वीं वरीयता प्राप्त फ्रांसेस टियाफो के लिए एलेक्स मिशेलसन के खिलाफ मुकाबला लगभग हाथ से निकल चुका था। दुनिया के 46वें नंबर के खिलाड़ी मिशेलसन ने शुरुआती दोनों सेट 7-5, 6-3 से अपने नाम कर लिए थे। इतना ही नहीं, तीसरे सेट में भी वह 5-3 से आगे थे। टियाफो के लिए स्थिति बेहद मुश्किल थी, लेकिन यहीं से अमेरिकी खिलाड़ी ने मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने तीसरा सेट 7-5 से जीतकर वापसी की शुरुआत की और फिर चौथा सेट 6-3 से अपने नाम कर मुकाबला निर्णायक पांचवें सेट में पहुंचा दिया। पांचवें सेट में भी दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। आखिरकार मुकाबला 10-पॉइंट टाई-ब्रेक तक पहुंचा, जहां टियाफो ने 10-6 से बाजी मार ली। 4 घंटे 38 मिनट चले इस मैराथन मुकाबले को उन्होंने 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6(10-6) से अपने नाम किया।

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हार के बाद रो पड़े मिशेलसन, टियाफो ने लगाया गले

22 साल के मिशेलसन पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। उन्होंने मुकाबले में शानदार शुरुआत भी की, लेकिन जीत की दहलीज पर पहुंचकर मैच गंवाने से वह बेहद निराश हो गए। मैच खत्म होने के बाद मिशेलसन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। वह रो पड़े और टियाफो के गले लग गए। टियाफो ने भी उन्हें सांत्वना दी।



जीत के बाद टियाफो ने अपने प्रतिद्वंद्वी की तारीफ करते हुए कहा, 'वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वह आसानी से जीत सकता था। एलेक्स मिशेलसन को सलाम।' मिशेलसन ने भी टियाफो के व्यवहार की तारीफ की। उन्होंने कहा, “उस पल में मुझे दिलासा देने के लिए वह बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और मैं इसमें अच्छा काम नहीं कर पाया। वह बहुत सारी अच्छी पर्सनल बातें कह रहे थे।'



What sports are all about. pic.twitter.com/iumVdj9Spb — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2026 22 साल के मिशेलसन पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे। उन्होंने मुकाबले में शानदार शुरुआत भी की, लेकिन जीत की दहलीज पर पहुंचकर मैच गंवाने से वह बेहद निराश हो गए। मैच खत्म होने के बाद मिशेलसन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। वह रो पड़े और टियाफो के गले लग गए। टियाफो ने भी उन्हें सांत्वना दी।जीत के बाद टियाफो ने अपने प्रतिद्वंद्वी की तारीफ करते हुए कहा, 'वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वह आसानी से जीत सकता था। एलेक्स मिशेलसन को सलाम।' मिशेलसन ने भी टियाफो के व्यवहार की तारीफ की। उन्होंने कहा, “उस पल में मुझे दिलासा देने के लिए वह बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था और मैं इसमें अच्छा काम नहीं कर पाया। वह बहुत सारी अच्छी पर्सनल बातें कह रहे थे।'

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तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचे टियाफो

इस जीत के साथ टियाफो ने तीसरी बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले वह 2022 और 2024 में भी अंतिम चार में पहुंचे थे, लेकिन दोनों बार उनका सफर यहीं समाप्त हो गया था। 2022 में उन्हें कार्लोस अल्काराज ने हराया था, जबकि 2024 में टेलर फ्रिट्ज ने फाइनल में पहुंचने का उनका सपना तोड़ दिया था। अब टियाफो के सामने पहली बार यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने का मौका है।



Frances Tiafoe instantly going from celebrating his monster comeback to consoling an emotional Alex Michelsen 🥺 pic.twitter.com/rpmXqByLI6 — SportsCenter (@SportsCenter) September 8, 2026 इस जीत के साथ टियाफो ने तीसरी बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले वह 2022 और 2024 में भी अंतिम चार में पहुंचे थे, लेकिन दोनों बार उनका सफर यहीं समाप्त हो गया था। 2022 में उन्हें कार्लोस अल्काराज ने हराया था, जबकि 2024 में टेलर फ्रिट्ज ने फाइनल में पहुंचने का उनका सपना तोड़ दिया था। अब टियाफो के सामने पहली बार यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने का मौका है।

सबालेंका भी रोमांचक मुकाबले के बाद अंतिम चार में

महिला एकल में दुनिया की नंबर एक एरिना सबालेंका ने लिंडा नोस्कोवा की कड़ी चुनौती को पार कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने चेक खिलाड़ी को 7-6(1), 3-6, 7-6(7) से हराया। सबालेंका ने पहले सेट में 5-2 की बढ़त बना ली थी, लेकिन नोस्कोवा ने लगातार तीन गेम जीतकर वापसी कर ली। सेट टाई-ब्रेक में गया, जहां सबालेंका ने 6-0 की बढ़त बनाने के बाद 7-1 से सेट अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में नोस्कोवा ने पलटवार किया। सबालेंका के डबल फॉल्ट का फायदा उठाते हुए उन्होंने 4-2 की बढ़त बनाई और आखिरकार सेट 6-3 से जीतकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया।

निर्णायक सेट में भी खूब चला उतार-चढ़ाव

तीसरे सेट में नोस्कोवा ने एक बार फिर 4-2 की बढ़त बना ली। एक समय सबालेंका मुश्किल में नजर आ रही थीं और उन्होंने गुस्से में अपना रैकेट तक गिरा दिया। लेकिन नंबर एक खिलाड़ी ने दबाव में शानदार वापसी की। उन्होंने खुद तीन ब्रेक पॉइंट हासिल किए और स्कोर 4-4 से बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने सर्विस बरकरार रखी और मुकाबला निर्णायक टाई-ब्रेक में पहुंच गया। टाई-ब्रेक में सबालेंका ने 2-0 और फिर 6-3 की बढ़त बनाई, लेकिन नोस्कोवा ने लगातार अंक हासिल कर मुकाबले को फिर रोमांचक बना दिया। स्कोर 6-5 होने के बाद सबालेंका ने आखिरी वार किया और ऐस लगाकर मैच अपने नाम कर लिया।