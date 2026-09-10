एशियाई खेलों में भारत की सफलता का राज: इन खेलों में आते हैं सर्वाधिक पदक, अब तक कितनी बार की है मेजबानी?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 10 Sep 2026 07:17 PM IST
सार
एशियाई खेलों का आयोजन अगले कुछ दिनों में होने जा रहा है। भारतीय दल भी इसमें चुनौती पेश करने उतरेगा। पिछली बार भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया था। आइए जानते हैं एशियाड से जुड़ी अहम बातें...
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विस्तार
एशियाई खेलों की शुरुआत 19 सितंबर से जापान के आइची नागोया में होने जा रही है। भारत से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा इन खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। आइए एशियाई खेलों के इतिहास के बारे में जानें। आपको यहां हम बता रहे हैं कि इन खेलों की शुरुआत कब हुई थी और भारत ने कितनी बार एशियाड की मेजबानी की है।
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चार साल में आयोजित होते हैं एशियाई खेल
चार साल में एक बार आयोजित होने वाले एशियाई खेलों की शुरुआत साल 1951 में हुई थी, जिसका पहला संस्करण भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत ने अब तक दो बार (साल 1951 और 1982) में इन खेलों की मेजबानी की है। एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक चीन के नाम है, जिसने 1674 स्वर्ण, 1105 रजत और 791 कांस्य के साथ कुल 3,570 पदक हासिल किए हैं। सिर्फ तीन देश अब तक 1,000 मेडल के आंकड़े को छू सके हैं, जिसमें चीन के बाद जापान (3,200 से ज्यादा मेडल) और दक्षिण कोरिया (कुल 2,400 से ज्यादा मेडल) शामिल हैं।
चार साल में एक बार आयोजित होने वाले एशियाई खेलों की शुरुआत साल 1951 में हुई थी, जिसका पहला संस्करण भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत ने अब तक दो बार (साल 1951 और 1982) में इन खेलों की मेजबानी की है। एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक चीन के नाम है, जिसने 1674 स्वर्ण, 1105 रजत और 791 कांस्य के साथ कुल 3,570 पदक हासिल किए हैं। सिर्फ तीन देश अब तक 1,000 मेडल के आंकड़े को छू सके हैं, जिसमें चीन के बाद जापान (3,200 से ज्यादा मेडल) और दक्षिण कोरिया (कुल 2,400 से ज्यादा मेडल) शामिल हैं।
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पिछली बार लगाया था पदकों का शतक
भारत ने साल 1951 में आयोजित एशियन गेम्स में दूसरा पायदान हासिल करते हुए कुल 51 मेडल जीते थे। इनमें 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज थे। साल 2023 में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार कुल शतक के मामले में शतक लगाया। पिछली बार भारत की झोली में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य के साथ कुल 107 पदक आए थे।
भारत ने साल 1951 में आयोजित एशियन गेम्स में दूसरा पायदान हासिल करते हुए कुल 51 मेडल जीते थे। इनमें 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज थे। साल 2023 में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार कुल शतक के मामले में शतक लगाया। पिछली बार भारत की झोली में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य के साथ कुल 107 पदक आए थे।
एथलेटिक्स से लेकर निशानेबाजी में आए कितने पदक?
भारत ने साल 1951 के बाद छह बार कुल पदकों के मामले में 50 का आंकड़ा छुआ है। भारत को साल 1982 में 57 मेडल, साल 2006 में 53 मेडल, साल 2010 में 65 मेडल, साल 2014 में 57 मेडल, साल 2018 में 70 मेडल और साल 2023 में 107 मेडल हासिल हुए थे। भारत ने एशियन गेम्स के इतिहास में अब तक कुल 779 पदक जीते हैं, जिसमें सर्वाधिक मेडल एथलेटिक्स से आए, जिसमें देश के नाम 85 गोल्ड, 102 सिल्वर और 96 ब्रॉन्ज मेडल हैं।
निशानेबाजी में भारत ने अब तक 16 स्वर्ण, 30 रजत और 34 कांस्य के साथ कुल 80 पदक हासिल किए हैं। वहीं, कुश्ती में भारत ने कुल 65 मेडल (11 गोल्ड, 15 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज) जीते हैं। इसके अलावा, मुक्केबाजी में भी भारत ने पदकों का अर्धशतक लगाते हुए नौ गोल्ड, 17 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज के साथ कुल 62 मेडल जीते हैं। टेनिस में भारत ने कुल 34 मेडल (10 गोल्ड, 7 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज) अपने नाम किए, जबकि रोइंग में 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज के साथ देश की झोली में कुल 28 मेडल आए हैं। सेलिंग में 23 मेडल (1 गोल्ड, 8 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज) भारत ने जीते हैं।
भारत ने साल 1951 के बाद छह बार कुल पदकों के मामले में 50 का आंकड़ा छुआ है। भारत को साल 1982 में 57 मेडल, साल 2006 में 53 मेडल, साल 2010 में 65 मेडल, साल 2014 में 57 मेडल, साल 2018 में 70 मेडल और साल 2023 में 107 मेडल हासिल हुए थे। भारत ने एशियन गेम्स के इतिहास में अब तक कुल 779 पदक जीते हैं, जिसमें सर्वाधिक मेडल एथलेटिक्स से आए, जिसमें देश के नाम 85 गोल्ड, 102 सिल्वर और 96 ब्रॉन्ज मेडल हैं।
निशानेबाजी में भारत ने अब तक 16 स्वर्ण, 30 रजत और 34 कांस्य के साथ कुल 80 पदक हासिल किए हैं। वहीं, कुश्ती में भारत ने कुल 65 मेडल (11 गोल्ड, 15 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज) जीते हैं। इसके अलावा, मुक्केबाजी में भी भारत ने पदकों का अर्धशतक लगाते हुए नौ गोल्ड, 17 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज के साथ कुल 62 मेडल जीते हैं। टेनिस में भारत ने कुल 34 मेडल (10 गोल्ड, 7 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज) अपने नाम किए, जबकि रोइंग में 2 गोल्ड, 7 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज के साथ देश की झोली में कुल 28 मेडल आए हैं। सेलिंग में 23 मेडल (1 गोल्ड, 8 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज) भारत ने जीते हैं।