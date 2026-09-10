{"_id":"6aa2b505ef42409453024a3d","slug":"india-s-record-at-the-asian-games-sports-wise-medals-how-many-times-has-india-hosted-the-event-so-far-details-2026-09-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशियाई खेलों में भारत की सफलता का राज: इन खेलों में आते हैं सर्वाधिक पदक, अब तक कितनी बार की है मेजबानी?","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन एशियाई खेलों की शुरुआत 19 सितंबर से जापान के आइची नागोया में होने जा रही है। भारत से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा इन खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। आइए एशियाई खेलों के इतिहास के बारे में जानें। आपको यहां हम बता रहे हैं कि इन खेलों की शुरुआत कब हुई थी और भारत ने कितनी बार एशियाड की मेजबानी की है।

चार साल में आयोजित होते हैं एशियाई खेल

चार साल में एक बार आयोजित होने वाले एशियाई खेलों की शुरुआत साल 1951 में हुई थी, जिसका पहला संस्करण भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत ने अब तक दो बार (साल 1951 और 1982) में इन खेलों की मेजबानी की है। एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक चीन के नाम है, जिसने 1674 स्वर्ण, 1105 रजत और 791 कांस्य के साथ कुल 3,570 पदक हासिल किए हैं। सिर्फ तीन देश अब तक 1,000 मेडल के आंकड़े को छू सके हैं, जिसमें चीन के बाद जापान (3,200 से ज्यादा मेडल) और दक्षिण कोरिया (कुल 2,400 से ज्यादा मेडल) शामिल हैं।

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पिछली बार लगाया था पदकों का शतक

भारत ने साल 1951 में आयोजित एशियन गेम्स में दूसरा पायदान हासिल करते हुए कुल 51 मेडल जीते थे। इनमें 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज थे। साल 2023 में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार कुल शतक के मामले में शतक लगाया। पिछली बार भारत की झोली में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य के साथ कुल 107 पदक आए थे।

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