चैंपियंस लीग: विश्वकप के हीरो ने लगाई हैट्रिक, पीएसजी जीती; बार्सिलोना-आर्सेनल-लिवरपूल ने भी जीत से खोला खाता
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 10 Sep 2026 10:03 AM IST
सार
यूईएफए चैंपियंस लीग के नए अभियान में दिग्गज क्लबों ने दमदार शुरुआत की। गत चैंपियन पीएसजी ने 6-1 से जीत दर्ज की, बार्सिलोना ने फेयेनोर्ड को 5-1 से हराया। वहीं लिवरपूल ने एटलेटिको को 2-1 से शिकस्त दी, जबकि आर्सेनल ने नेपोली को 1-0 से मात दी।
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विस्तार
यूईएफए चैंपियंस लीग की शुरुआत ही धमाकेदार रही है। खिताब की दौड़ में शामिल बड़े क्लबों ने पहले ही मुकाबलों में अपना इरादा साफ कर दिया। गत चैंपियन पेरिस सेंट-जर्मेन ने बड़ी जीत दर्ज की, तो बार्सिलोना ने भी पांच गोल दागकर अपना दबदबा दिखाया। दूसरी ओर आर्सेनल और लिवरपूल को जीत के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन दोनों टीमों ने तीन अंक हासिल कर लिए।
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पीएसजी ने छह गोल दागे, बार्सिलोना भी गरजा
लगातार तीसरी चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीतने के अभियान में पीएसजी ने शानदार शुरुआत की। टीम ने मुकाबले में 6-1 से बड़ी जीत दर्ज की। फेर्रान टोरेस ने अपने पहले चैंपियंस लीग मुकाबले में ही हैट्रिक लगाकर तहलका मचा दिया। ओस्मान डेम्बेले ने टीम के लिए पहला गोल किया और इसके बाद टोरेस ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने तीन गोल किए। फेबियन रूइज ने भी एक गोल किया, जबकि विपक्षी टीम की ओर से सुलेमान कामारा ने एक गोल दागा।
वहीं कैंप नोउ में बार्सिलोना ने फेयेनोर्ड को 5-1 से हराकर शानदार आगाज किया। राफिन्हा ने दो गोल किए। उन्होंने तीसरे मिनट में ही टीम का खाता खोल दिया था। करीम अदेयेमी ने पहला हाफ खत्म होने से पहले बार्सिलोना की बढ़त दोगुनी कर दी। राफिन्हा के दूसरे गोल और लामिन यामाल की फ्री-किक ने स्कोर 4-0 कर दिया। सेम स्टेइन ने फेयेनोर्ड के लिए एक गोल किया, लेकिन स्थानापन्न खिलाड़ी गैब्रियल जीसस ने बार्सिलोना की 5-1 की जीत पूरी कर दी।
लगातार तीसरी चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीतने के अभियान में पीएसजी ने शानदार शुरुआत की। टीम ने मुकाबले में 6-1 से बड़ी जीत दर्ज की। फेर्रान टोरेस ने अपने पहले चैंपियंस लीग मुकाबले में ही हैट्रिक लगाकर तहलका मचा दिया। ओस्मान डेम्बेले ने टीम के लिए पहला गोल किया और इसके बाद टोरेस ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने तीन गोल किए। फेबियन रूइज ने भी एक गोल किया, जबकि विपक्षी टीम की ओर से सुलेमान कामारा ने एक गोल दागा।
वहीं कैंप नोउ में बार्सिलोना ने फेयेनोर्ड को 5-1 से हराकर शानदार आगाज किया। राफिन्हा ने दो गोल किए। उन्होंने तीसरे मिनट में ही टीम का खाता खोल दिया था। करीम अदेयेमी ने पहला हाफ खत्म होने से पहले बार्सिलोना की बढ़त दोगुनी कर दी। राफिन्हा के दूसरे गोल और लामिन यामाल की फ्री-किक ने स्कोर 4-0 कर दिया। सेम स्टेइन ने फेयेनोर्ड के लिए एक गोल किया, लेकिन स्थानापन्न खिलाड़ी गैब्रियल जीसस ने बार्सिलोना की 5-1 की जीत पूरी कर दी।
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लिवरपूल ने पलटा मुकाबला
लिवरपूल को एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ आसान जीत नहीं मिली। एनफील्ड में मार्कोस लोरेंटे ने 17वें मिनट में गोल करके एटलेटिको को बढ़त दिलाई। इसके बाद लिवरपूल ने जोरदार वापसी की। डोमिनिक सोबोसलाई ने बराबरी का गोल किया, जबकि एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने हाफ टाइम के दोनों ओर हुए प्रयासों के बीच निर्णायक गोल दागकर लिवरपूल को 2-1 से जीत दिलाई।
लिवरपूल को एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ आसान जीत नहीं मिली। एनफील्ड में मार्कोस लोरेंटे ने 17वें मिनट में गोल करके एटलेटिको को बढ़त दिलाई। इसके बाद लिवरपूल ने जोरदार वापसी की। डोमिनिक सोबोसलाई ने बराबरी का गोल किया, जबकि एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने हाफ टाइम के दोनों ओर हुए प्रयासों के बीच निर्णायक गोल दागकर लिवरपूल को 2-1 से जीत दिलाई।
ओडेगार्ड के गोल से आर्सेनल की जीत
आर्सेनल ने इटली में नेपोली को 1-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी कड़ा रहा। आर्सेनल की ओर से बुकायो साका और मिकेल मेरिनो ने मौके बनाए, जबकि नेपोली के केविन डी ब्रुइने और माटेओ पोलितानो को भी गोल करने के अवसर मिले। आर्सेनल ने दूसरे हाफ में दबाव बढ़ाया और 75वें मिनट में कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड ने शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। उनका शॉट पोस्ट के अंदर से होते हुए गोल में गया और यही निर्णायक साबित हुआ।
आर्सेनल ने इटली में नेपोली को 1-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। दोनों टीमों के बीच मुकाबला काफी कड़ा रहा। आर्सेनल की ओर से बुकायो साका और मिकेल मेरिनो ने मौके बनाए, जबकि नेपोली के केविन डी ब्रुइने और माटेओ पोलितानो को भी गोल करने के अवसर मिले। आर्सेनल ने दूसरे हाफ में दबाव बढ़ाया और 75वें मिनट में कप्तान मार्टिन ओडेगार्ड ने शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिला दी। उनका शॉट पोस्ट के अंदर से होते हुए गोल में गया और यही निर्णायक साबित हुआ।