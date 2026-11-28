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सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी इंडिया के चुनाव पर लगी रोक हटाते हुए 5 दिसंबर को चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने ओडिशा हाईकोर्ट के 6 और 18 नवंबर के आदेश रद्द कर दिए हैं। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्व जज एके सीकरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक विवाद के कारण खिलाड़ियों और देश के हॉकी हितों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

विज्ञापन हॉकी इंडिया का बहुप्रतीक्षित चुनाव अब 5 दिसंबर को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटाते हुए ओडिशा हाईकोर्ट के 6 और 18 नवंबर के दोनों आदेशों को रद्द कर दिया। इसके साथ ही देश में हॉकी के संचालन की जिम्मेदारी संभालने वाली संस्था के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्लि की पीठ ने हॉकी इंडिया की ओर से हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा को जारी किए गए दोनों कारण बताओ नोटिस भी वापस ले लिए। इन नोटिस के जरिए ओडिशा की संस्था को स्थायी सदस्य से सहयोगी सदस्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खिलाड़ियों के हितों को किसी भी सूरत में प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता। खिलाड़ी मैदान पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी विवाद के कारण उनके भविष्य और देश के हितों को खतरे में नहीं डाला जा सकता।

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पूर्व जज एके सीकरी की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

सुप्रीम कोर्ट ने हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा की शिकायतों के समाधान के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि ओडिशा की संस्था की ओर से ओडिशा हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा। इसके बावजूद यदि कोई शिकायत या आपत्ति बाकी रहती है तो उसका समाधान यह कमेटी करेगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने हॉकी इंडिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को स्पष्ट किया कि कारण बताओ नोटिस वापस लेने होंगे और मुकदमेबाजी को चुनाव के रास्ते में नहीं आने दिया जाएगा।

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चुनाव टलने से अंतरराष्ट्रीय संबद्धता पर पड़ सकता था असर

हॉकी इंडिया की ओर से पेश मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि यदि निर्धारित तारीख पर चुनाव नहीं होते हैं तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के साथ संस्था की संबद्धता पर असर पड़ सकता है। इस पर पीठ ने कहा कि हॉकी देश का राष्ट्रीय खेल है और इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी शामिल हैं। अदालत किसी भी ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं देगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया बाधित हो या खिलाड़ियों के हित प्रभावित हों। पीठ ने कहा कि चुनाव समय पर होना जरूरी है, क्योंकि इसमें देरी से देश की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी और हॉकी से जुड़े हितों पर असर पड़ सकता है।

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अध्यक्ष और महासचिव के बीच विवाद से अटकी थी चुनाव प्रक्रिया

हॉकी इंडिया में पिछले कुछ समय से अध्यक्ष दिलीप टिर्की और महासचिव भोला नाथ सिंह के बीच प्रशासनिक फैसलों, कार्यप्रणाली और कार्यकारी समिति की बैठकों को लेकर विवाद चल रहा था। इसी खींचतान के चलते चुनाव प्रक्रिया भी कानूनी विवाद में उलझ गई थी। विवाद उस समय और बढ़ गया जब अगस्त में एफआईएच विश्व कप से पहले भारतीय टीमों की जर्सी का रंग पारंपरिक नीले से बदलकर भगवा कर दिया गया था। दिलीप टिर्की ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह निर्णय उनकी जानकारी और कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी के बिना लिया गया। वहीं, भोला नाथ सिंह का कहना था कि अध्यक्ष को इस फैसले की जानकारी थी और निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंजूरी ली गई थी। इसके बाद 6 अक्टूबर को हुई हॉकी इंडिया की 120वीं कार्यकारी समिति की बैठक को लेकर भी विवाद सामने आया। टिर्की ने आरोप लगाया था कि महासचिव ने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति और परामर्श के बिना बैठक बुलाई थी।

ओडिशा एसोसिएशन ने दी थी हाईकोर्ट में चुनौती

हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हॉकी इंडिया की 120वीं कार्यकारी समिति की बैठक के मिनट्स और 7 अक्टूबर को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी। ओडिशा एसोसिएशन का तर्क था कि हॉकी इंडिया की मौजूदा कार्यकारी समिति का कार्यकाल 30 सितंबर को ही समाप्त हो चुका था। ऐसे में उसके द्वारा जारी किया गया कारण बताओ नोटिस कानूनी रूप से उचित नहीं था। ओडिशा हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि हॉकी इंडिया के उपनियमों के मुताबिक महासचिव को अध्यक्ष के आदेश के बिना कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर अंतरिम रोक बरकरार रखी थी। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद चुनाव पर लगी रोक हट गई है और 5 दिसंबर को मतदान का रास्ता साफ हो गया है।