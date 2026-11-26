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हॉकी इंडिया ने कहा, घोषित कार्यक्रम के अनुसार, फ्रेंचाइजी को 29 नवंबर 2026 तक अन्य फ्रेंचाइजी को अपने संभावित खिलाड़ी ट्रेड के बारे में सीधे सूचित करना होगा। आधिकारिक ट्रेडिंग विंडो 29 नवंबर को दोपहर 12:00 बजे खुलेगी और दो दिसंबर को 10:00 बजे बंद हो जाएगी। इसके बाद, फ्रेंचाइजी को दो दिसंबर को 12:00 तक एचआईएल को उन खिलाड़ियों के बारे में बताना होगा जिन्हें वे पूरी तरह से रिलीज कर रही हैं और अपनी अंतिम टीम सूची जमा करनी होगी। उसी दिन शाम पांच बजे एचआईएल सभी फ्रेंचाइजी को नीलामी के लिए खिलाड़ियों की संयुक्त सूची भेज देगा।इसके बाद, पिछले सीजन की प्रक्रिया का पालन करते हुए फ्रेंचाइजी के पास तीन दिसंबर को शाम 5 बजे तक उन खिलाड़ियों की सूची जमा करने का समय होगा, जिन्हें वे नीलामी में शामिल करने के लिए चुनना चाहती हैं। नीलामी के लिए खिलाड़ियों की सूची में रांची रॉयल्स पुरुष टीम और एचआईएल गवर्निंग काउंसिल टीम के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। 2026/27 सीजन के लिए, पुरुष प्रतियोगिता में हर फ्रेंचाइजी के लिए सैलरी कैप 4 करोड़ रुपए और महिला प्रतियोगिता में 2 करोड़ रुपए तय की गई है। नीलामी में शामिल होने वाले खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए होगी। इससे फ्रेंचाइजी को तय वित्तीय ढांचे के भीतर अपनी टीम बनाने के लिए स्पष्ट श्रेणियां मिलेंगी।