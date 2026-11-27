{"_id":"6b09a7d982c149cc0704025c","slug":"india-beat-malaysia-6-2-to-enter-women-s-asian-champions-trophy-final-know-details-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भारत ने मलयेशिया को 6-2 से हराकर फाइनल में बनाई जगह, दीपिका ने दागे दो गोल","category":{"title":"Hockey","title_hn":"हॉकी","slug":"hockey"}}

महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: भारत ने मलयेशिया को 6-2 से हराकर फाइनल में बनाई जगह, दीपिका ने दागे दो गोल

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 27 Nov 2026 09:25 PM IST

सार भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मलयेशिया को 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। भारत की ओर से दीपिका ने दो गोल किए, जबकि टीम के पांच गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए। अब खिताबी मुकाबले में भारत का सामना चीन से होगा, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में जापान को 1-0 से हराया।

विज्ञापन







Link Copied

