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Hindi News ›   Sports ›   Football ›   UEFA Nations League Football: Spain defeated England 3–2; Croatia, Switzerland, and Finland also won

यूएफा नेशंस लीग फुटबॉल: स्पेन ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया, क्रोएशिया-स्विट्जरलैंड और फिनलैंड-लक्जमबर्ग भी जीते

Sun, 27 Sep 2026 11:22 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 27 Sep 2026 11:22 AM IST
सार

स्विट्जरलैंड ने अपने पहले लीग बी कैंपेन की शानदार शुरुआत की। रेमो फ्रॉयलर और जकी अमदौनी ने हाफ-टाइम से पहले गोल करके उन्हें नॉर्थ मैसेडोनिया पर 3-0 से जीत दिलाई।

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UEFA Nations League Football: Spain defeated England 3–2; Croatia, Switzerland, and Finland also won
स्पेन की टीम - फोटो : IANS

विस्तार
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वेम्बली स्टेडियम में यूएफा (UEFA) नेशंस लीग के मुकाबले में विश्व चैंपियन स्पेन ने इंग्लैंड पर धमाकेदार जीत दर्ज की। स्पेन ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया। स्पेन ने मैच के दूसरे मिनट में ही इंग्लैंड पर बढ़त बना ली। लामिन यमाल ने दूसरे मिनट में मार्क गुएही की गलती का फायदा उठाकर गोल किया। इंग्लैंड ने 36वें मिनट में एंथनी गॉर्डन के बराबरी के गोल से जवाब दिया, जो जूड बेलिंगहम के अच्छे काउंटर-अटैक का नतीजा था। फिर केन ने 40वें मिनट में निको ओ'रेली के क्रॉस पर हेडर मारकर इंग्लैंड को हाफ-टाइम तक 2-1 की बढ़त दिला दी।
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दूसरे हाफ की शुरुआत में रॉड्री के बेलिंगहम पर फाउल करने के बाद केन को पेनल्टी मिली, लेकिन उनका शॉट क्रॉसबार से टकरा गया, जिससे इंग्लैंड की बढ़त बढ़ाने का एक अहम मौका चूक गया। स्पेन ने 60वें मिनट में इंग्लैंड की गलती का फायदा उठाया, जब ओ'रेली की गलती के बाद सब्स्टीट्यूट एलेक्स बेना ने बॉक्स के किनारे से गोल किया। विजयी गोल 74वें मिनट में आया, जब मिकेल ओयारजाबल ने बेना के पास को गोल में बदला।
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वहीं, प्राग में खेले गए एक अन्य रोमांचक मुकाबले में क्रोएशिया ने चेकिया को 2-1 से हराया। मैच के दूसरे हाफ में लुका मोड्रिक ने पहला गोल किया। यह बढ़त ज्यादा देर तक नहीं रही और एडम कराबेक ने गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद मार्को पासालिक ने हेडर से गोल करते हुए क्रोएशिया को 2-1 से जीत दिला दी।
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दूसरी तरफ, स्विट्जरलैंड ने अपने पहले लीग बी कैंपेन की शानदार शुरुआत की। रेमो फ्रॉयलर और जकी अमदौनी ने हाफ-टाइम से पहले गोल करके उन्हें नॉर्थ मैसेडोनिया पर 3-0 से जीत दिलाई। जोएल पोहजानपालो ने 2026/27 एडिशन की पहली हैट्रिक बनाकर टॉप स्कोरर की रेस में शुरुआती बढ़त बनाई। उनके इस ट्रिपल की मदद से फिनलैंड ने ग्रुप सी1 में सैन मैरिनो पर 7-0 से शानदार जीत हासिल की। लक्जमबर्ग ने ग्रुप सी में बुल्गारिया के खिलाफ 2-1 से शानदार जीत हासिल की।
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