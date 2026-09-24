दिग्गजों की भिड़ंत: फर्नांडिन्हो की हैट्रिक से जीता ब्राजील लीजेंड्स, भारत को 4-3 से हराया

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ब्राजील लीजेंड्स की ओर से फर्नांडिन्हो ने हैट्रिक लगाई, जबकि रोनाल्डिन्हो ने पेनल्टी पर गोल दागा। जबकि भारत की ओर से सीके विनीत ने दो गोल किए, जबकि आशिम बिस्वास ने देर से गोल दागकर स्कोरलाइन में अपना नाम दर्ज कराया। पिछले साल चेन्नई में हुए सीरीज के पहले मैच में भी ब्राजील ने भारत को 2-1 से हराया था। अब भारत की एक्टिव खिलाड़ियों की टीम 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील से 3 अक्तूबर को कोलकाता में भिड़ेगी। मैच से पहले ग्रुप फोटो खिंचवाते भारत-ब्राजील के दिग्गज।कोलकाता। ललियांजुआला छांग्ते की शानदार हैट्रिक की मदद से मोहन बागान सुपर जायंट ने आईएफए शील्ड में खिताब के बचाव की धमाकेदार शुरुआत की। गत चैंपियन ने बुधवार को श्रीनिदी डेक्कन को 6-0 से हराया।