{"_id":"6aaa2c1d2104eec220068be6","slug":"lionel-messi-set-for-argentina-farewell-match-against-benin-on-october-6-2026-09-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"क्या मेसी फिर पहनेंगे अर्जेंटीना की जर्सी?: बेनिन के खिलाफ मैदान पर उतर सकते हैं; छह अक्तूबर को हो सकता है मैच","category":{"title":"Football","title_hn":"फुटबॉल","slug":"football"}}

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मेसी ने अभी तक खुद इस मैच में खेलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के अध्यक्ष क्लाउडियो तापिया ने कहा है कि इस स्टार खिलाड़ी ने मैच के लिए निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अगर मेसी मैदान पर उतरते हैं तो अर्जेंटीना की जर्सी में यह उनका आखिरी मुकाबला हो सकता है। विज्ञापन लियोनल मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का एलान कर दिया है, लेकिन अर्जेंटीना की जर्सी में उनका एक आखिरी अध्याय अभी बाकी हो सकता है। अर्जेंटीना फुटबॉल संघ ने छह अक्तूबर को ब्यूनस आयर्स में बेनिन के खिलाफ होने वाले मैत्री मैच के लिए मेसी को 28 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। ऐसे में अब चर्चा है कि क्या यह मुकाबला अर्जेंटीना के महानतम खिलाड़ियों में शामिल मेसी का विदाई मैच होगा।

तापिया ने कहा- मेसी को विदाई मिलनी चाहिए

अर्जेंटीना फुटबॉल संघ के अध्यक्ष क्लाउडियो तापिया ने बताया कि मुख्य कोच लियोनल स्कालोनी से बातचीत के बाद मेसी को इस मुकाबले के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया गया। तापिया ने कहा, 'सीनियर राष्ट्रीय टीम के कोच लियोनल स्कालोनी के साथ बातचीत के बाद हमने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, हमारे आदर्श और हमारे कप्तान लियोनल मेसी को आमंत्रित करने का फैसला किया, ताकि उन्हें छह अक्तूबर को वह विदाई मिल सके जिसके वे हकदार हैं।' बेनिन के खिलाफ यह मुकाबला ब्यूनस आयर्स में खेला जाएगा। अर्जेंटीना के लिए यह घरेलू मैदान पर अपने कप्तान और सबसे बड़े सितारों में से एक को विदाई देने का मौका भी हो सकता है।

2022 में विश्व कप जिताया, 2026 में भी टीम का हिस्सा रहे

मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 में फीफा विश्व कप का खिताब जीता था। कतर में खेले गए उस टूर्नामेंट में मेसी ने टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय टीम के साथ अपना सफर जारी रखा। 2026 में भी मेसी अर्जेंटीना की टीम का हिस्सा रहे। हालांकि टीम फाइनल में स्पेन के खिलाफ हार गई। इसके बाद मेसी ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का फैसला किया। मेसी ने 31 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी थी।



'यह फैसला मुझे अंदर तक दुख दे रहा है'

मेसी ने अपने संन्यास के एलान के वक्त लिखा था, 'फाइनल के बाद इतना समय बीतने और इस बारे में बहुत सोचने के बाद मैं सभी को बताना चाहता हूं कि मैं राष्ट्रीय टीम से संन्यास ले रहा हूं। यह एक ऐसा फैसला था जिससे मुझे बहुत दुख हुआ और अब भी अंदर तक दुख हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि यही सही समय है।'



उन्होंने आगे कहा था, 'मैंने हमेशा अपना सब कुछ दिया, न सिर्फ इन कुछ वर्षों में जब हमने सब कुछ जीता, बल्कि उससे पहले भी। मैंने हमेशा इस जर्सी के लिए संघर्ष किया और अपना सब कुछ दिया ताकि आपको खुशी दे सकूं और फुटबॉल के जरिए आपको अर्जेंटीना का होने पर गर्व महसूस करा सकूं।'

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