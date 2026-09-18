रोनाल्डो अभी नहीं कहेंगे अलविदा!: नेशंस लीग के लिए पुर्तगाल टीम में मिली जगह, 1000 गोल के करीब पहुंचे CR7

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। पुर्तगाल ने आगामी यूईएफए नेशंस लीग मुकाबलों के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है, जिसमें अनुभवी स्टार फॉरवर्ड को जगह मिली है। नए मुख्य कोच जॉर्ज जीसस की पहली टीम में रोनाल्डो का नाम शामिल है।

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जुलाई में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल को चैंपियन स्पेन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद रोनाल्डो ने अपने अंतरराष्ट्रीय भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की थी। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने हालांकि संकेत दिया था कि 2026 विश्व कप उनका आखिरी विश्व कप हो सकता है, लेकिन उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की पुष्टि नहीं की थी।