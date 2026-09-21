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वार्म-अप में हुआ दर्दनाक हादसा: पिच रोलर की चपेट में आए इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर; खौफनाक वीडियो कैमरे में कैद

Mon, 21 Sep 2026 08:35 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 21 Sep 2026 08:35 AM IST
सार

थाई लीग में इंग्लैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर एंड्रोस टाउनसेंड के साथ मैच से पहले अजीबोगरीब हादसा हुआ। वार्म-अप के दौरान वह पिच रोलर की चपेट में आ गए। वाहन उनके पैरों और कूल्हे के ऊपर से गुजर गया, लेकिन उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। टाउनसेंड बाद में मैच में बतौर स्थानापन्न भी उतरे।

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Former England Footballer Andros Townsend Run Over By Pitch Roller During Warm-Up
टाउनसेंड पिच रोलर की चपेट में आ गए - फोटो : Twitter

विस्तार
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इंग्लैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर एंड्रोस टाउनसेंड थाई लीग-1 के एक मुकाबले से पहले बेहद अजीब हादसे का शिकार हो गए। पीटी प्रचुआप के लिए खेलने वाले टाउनसेंड वार्म-अप के दौरान पिच रोलर की चपेट में आ गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। टाउनसेंड शनिवार रात पट्टानी के खिलाफ मुकाबले की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान वह एक एरियल बैकहील करने की कोशिश में उछले और नीचे उतरते समय पिच रोलर के रास्ते में आ गए। बताया गया कि उसी समय वाहन का ड्राइवर दूसरी ओर देखने लगा था।
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पैरों और कूल्हे के ऊपर से गुजरा रोलर
वीडियो में टाउनसेंड के पिच पर गिरने के बाद पिच रोलर को उनके ऊपर से गुजरते देखा जा सकता है। वाहन उनके पैरों और कूल्हे के ऊपर से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। घटना के दौरान चीखें सुनाई दीं, जबकि आसपास मौजूद खिलाड़ी हैरान होकर सिर पर हाथ रखते नजर आए। हालांकि, इस अजीब हादसे के बावजूद टाउनसेंड को गंभीर चोट नहीं आई। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि वह बाद में अपनी टीम के लिए मैच में उतरने में भी सफल रहे।

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टाउनसेंड ने खुद उड़ाया हादसे का मजाक
35 वर्षीय टाउनसेंड ने घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोबारा शेयर किया और इसके साथ लिखा, 'इसे ऐसा दिखाओ जैसे यह एक हादसा था।' उन्होंने इसके साथ हंसने वाली इमोजी भी लगाई। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी इस घटना को लेकर मजाक किया। टाउनसेंड ने पीटी प्रचुआप की 3-0 की जीत में इंजरी टाइम में बतौर स्थानापन्न मैदान पर कदम रखा।
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इंग्लैंड के लिए 13 मैच खेल चुके हैं
टाउनसेंड इंग्लैंड के लिए 13 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। वह अगस्त में एक अन्य थाई क्लब कंचनाबुरी पावर से पीटी प्रचुआप में शामिल हुए थे। कंचनाबुरी पावर को पिछले सीजन में रेलिगेशन का सामना करना पड़ा था।
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