एशियन गेम्स: तीरंदाजी में भारत का चौतरफा दम, चारों कंपाउंड-रिकर्व टीमें सेमीफाइनल में; सर्फिंग में भी बढ़े कदम

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कंपाउंड मिक्स्ड टीम में चिकिथा तानिपार्थी और साहिल जाधव ने राउंड ऑफ 16 में मंगोलिया को 160-146 से हराया। इसके बाद क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को 159-154 से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। रिकर्व मिक्स्ड टीम में धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम अनिल मोहोद ने भी शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में यूएई को 6-0 से हराया और फिर क्वार्टर फाइनल में वियतनाम को भी 6-0 से शिकस्त देकर अंतिम चार में प्रवेश किया।इससे पहले भारत की पुरुष और महिला कंपाउंड टीमों ने भी सेमीफाइनल में जगह पक्की की। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिथा तानिपार्थी और पृथिका प्रदीप की महिला टीम ने क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान को 233-230 से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने राउंड ऑफ 16 में मंगोलिया को 238-223 से शिकस्त दी थी। कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम की पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में भूटान को 235-232 से हराया। भारतीय टीम ने राउंड ऑफ 16 में यूएई को 235-215 से मात दी थी। पुरुष और महिला दोनों कंपाउंड टीमें अब सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना करेंगी। मेडल राउंड 30 सितंबर को खेले जाएंगे।कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि एलए28 में इस डिसिप्लिन का ओलंपिक डेब्यू होना है। एशियन गेम्स में इस स्पर्धा के जरिए एक कोटा स्थान उपलब्ध है, जिससे मुकाबले का महत्व और बढ़ गया है। एशियन गेम्स में एलए28 ओलंपिक के लिए कुल आठ कोटा स्थान उपलब्ध हैं। रिकर्व पुरुष और महिला व्यक्तिगत स्पर्धाओं में दो-दो कोटा स्थान हैं, जबकि रिकर्व मिक्स्ड टीम और कंपाउंड मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं के लिए एक-एक कोटा स्थान मिलेगा। भारत ने हांगझोऊ 2023 में तीरंदाजी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड नौ पदक जीते थे। इनमें पांच स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य शामिल थे। कंपाउंड तीरंदाजों ने सभी पांच स्वर्ण पदक जीते थे, जबकि रिकर्व टीमों ने एक रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किया था।सर्फिंग में शुगर शांति गायेन और कमली प्रकाश ने महिलाओं के शॉर्टबोर्ड इवेंट में अपनी-अपनी हीट जीतकर राउंड-3 में जगह बनाई। शुगर शांति ने 7.33 का स्कोर करके चीनी ताइपे की चेन वान-यू को हराया, जिन्होंने 5.40 का स्कोर किया। वहीं, कमली प्रकाश ने 7.57 का स्कोर बनाकर सिंगापुर की कैमिली मैरी स्पैकारोटेला को पछाड़ा, जिन्होंने 4.50 का स्कोर किया। शिवराज बाबू ने भी राउंड-3 में जगह बनाई। उन्होंने दो वेव में कुल 8.96 का स्कोर करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी दावूद खादिर को हराया।