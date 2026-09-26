एशियन गेम्स 2026: पीवी सिंधू की शानदार जीत, जापान की टोमोका को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

पहले गेम से ही सिंधू का दबदबा

मुकाबले की शुरुआत में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और स्कोर 3-2 तक पहुंचा। इसके बाद सिंधू ने अपनी लय हासिल कर ली। उन्होंने अपनी लंबाई, कोर्ट कवरेज और सटीक शॉट्स के दम पर मियाजाकी पर लगातार दबाव बनाया। जापानी खिलाड़ी सिंधू के आक्रामक खेल का जवाब नहीं दे सकीं और कई रैलियों में गलतियां करती नजर आईं। सिंधू ने इसका फायदा उठाते हुए लगातार अंक बटोरे और पहला गेम आसानी से 21-9 से अपने नाम कर लिया।



दूसरे गेम में भी बरकरार रखा दबदबा

दूसरे गेम में मियाजाकी ने वापसी की कोशिश की और शुरुआती रैलियों में सिंधू को चुनौती देने की कोशिश की। एक समय स्कोर 6-9 रहा, लेकिन सिंधू ने जल्द ही मुकाबले पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अपनी बढ़त को लगातार मजबूत किया। स्कोर 11-6 और फिर 17-11 होने के बाद सिंधू जीत की ओर तेजी से बढ़ती गईं। मियाजाकी ने रैलियों में संघर्ष किया, लेकिन सिंधू की कोर्ट पर मौजूदगी और अनुभव के सामने वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकीं। सिंधू ने दूसरा गेम 21-13 से जीतकर मुकाबला 2-0 से अपने नाम कर लिया।



क्वार्टर फाइनल में सिंधू

इस जीत के साथ पीवी सिंधू ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने मियाजाकी के खिलाफ दोनों गेमों में अपना दबदबा बनाए रखा और बिना कोई गेम गंवाए अगले दौर का टिकट कटाया।